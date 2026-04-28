Эксклюзив ТСН
816
2 мин

Мобилизация в Украине: адвокат предположил, как изменят розыск от ТЦК

Адвокат объяснил, как происходит мобилизация в Украине.

Игорь Серов
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация, которую могут продлить до августа 2026 года, и, как отмечают в Верховной Раде, в ближайшее время соответствующее законодательство может претерпеть изменения.

Вместе с тем на днях в соцсетях начали живо обсуждать то, что якобы правоохранители будут открывать уголовные производства в отношении тех, кто находится в розыске ТЦК. Если будут приняты соответствующие изменения.

В свою очередь, один из адвокатов, который специализируется в том числе и на вопросах мобилизационного законодательства, Андрей Межирицкий, отмечает, что по состоянию на сейчас юридически не существует такого термина как «розыск ТЦК».

«Это — бытовое название. Речь идет об уведомлении в органы полиции от территориального центра комплектования о необходимости доставки человека, который нарушил правила воинского учета для составления протокола в отношении него», — говорит адвокат.

«Все очень очень просто. В Украине есть уголовный кодекс, где прописано, за какие нарушения государство применяет уголовную ответственность», — говорит Андрей Межирицкий.

Он добавляет, что для того, чтобы открывать уголовное производство в отношении лица, находящегося в розыске ТЦК — для этого надо четко прописывать ответственность и вносить изменения в уголовный кодекс.

«Когда в 2024 году принимали законодательство о мобилизации, то была попытка внести изменения в УКУ, в 336 статью. Предлагалось ввести уголовную ответственность за отказ от прохождения ВВК. Но от этой правки отказались. Возможно, сейчас кому-то считается, что нет какой-то справедливости. Сейчас есть уголовная ответственность за неявку без уважительных причин по боевой повестке», — уточняет Андрей Межирицкий.

Напомним, мобилизация в Украине может претерпеть изменения в ближайшее время — в Раде обсуждают, что именно могут откорректировать

