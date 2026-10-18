Мобилизация в Украине: часть мужчин скоро может потерять отсрочку — что известно

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине готовят законодательные изменения, которые могут ужесточить требования для получения отсрочки от мобилизации мужчинами, имеющими родственников с инвалидностью или ухаживающих за больными близкими. В частности, предлагают учитывать, есть ли в семье другие люди, которые могут ухаживать за человеком или воспитывать ребенка.

ТСН.ua рассказывает, кого могут касаться новые ограничения, какие условия предлагают ввести и отменят ли действующие сейчас отсрочки.

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Отсрочка от мобилизации в Украине: что предлагают изменить

О возможном пересмотре правил предоставления отсрочок сообщила правозащитница, бывшая министерша социальной политики и эксуполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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Представляемый им Украинский центр защиты прав человека получил ответ Офиса Военного омбудсмана на соответствующий запрос.

По словам Денисовой, предложенные изменения предполагают пересмотр действующих гарантий для семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью или ухаживают за взрослыми с инвалидностью.

В частности, право на отсрочку в отдельных случаях могут увязать с необходимостью фактически осуществлять постоянный уход. Также предлагают учитывать, есть ли другие члены семьи, которые могут обеспечить уход за больным или воспитание ребенка.

В Офисе Военного омбудсмана, как отмечает правозащитница, необходимость пересмотра правил объясняют отличиями между основаниями для получения отсрочки от мобилизации и увольнения с военной службы. По мнению авторов предложений, это создает проблемы с соблюдением принципов равенства и правовой определенности.

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В то же время Денисова считает, что устранять такие отличия путем сужения имеющихся прав семей не стоит.

Кто может потерять право на отсрочку от мобилизации

Предложенные изменения касаются нескольких категорий военнообязанных. Если они будут приняты, условия получения отсрочки для этих людей могут стать строже.

В частности, речь идет о следующих категориях:

Родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Предлагают ввести дополнительные условия для получения отсрочки. В частности, могут учитывать наличие других лиц, обязанных воспитывать ребенка, а также то, воспитывает ли семья двух несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Родители детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установили инвалидность. Для них также могут ввести дополнительные ограничения, связанные с наличием других лиц, обязанных воспитывать ребенка или воспитанием двух несовершеннолетних детей.

Мужчины и жены людей с инвалидностью I и II групп. Самого наличия супруга с инвалидностью может быть недостаточно. Среди предлагаемых условий — фактическое осуществление постоянного ухода.

Мужчины и жены людей с инвалидностью III группы. В определенных законодательством случаях, в частности при отдельных онкологических заболеваний, отсутствии конечностей и других нарушений здоровья, также предлагают предусмотреть требование по уходу.

Лица, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы. Для получения отсрочки могут потребовать постоянного ухода за родителями. Аналогичное условие может относиться к уходу за родителями мужа или жены с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за больными членами семьи. Право на отсрочку могут поставить в зависимости от отсутствия других лиц, способных обеспечить необходимый уход.

Родственники второй и третьей степеней родства, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы. Предлагают пересмотреть основания для отсрочки, в частности, изъять отдельное основание для родственников третьей степени родства и ввести дополнительные ограничения для родственников второй степени.

Попечители людей, которых суд признал недееспособными. Условия получения отсрочки могут дополнить требованием об отсутствии других лиц, осуществляющих опеку или попечительство.

Предложенные нововведения могут изменить условия получения отсрочки для родителей детей с инвалидностью, супругов людей с инвалидностью, а также граждан, ухаживающих за больными родственниками.

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Почему предложения по отсрочке критикуют

Людмила Денисова считает, что новые требования могут ограничить права семей, нуждающихся в поддержке из-за состояния здоровья близких.

По ее словам, в Офисе Военного омбудсмана необходимость изменений объясняют тем, что возможность получить отсрочку из-за состояния здоровья члена семьи без обязательного ухода может создавать условия для уклонения от военной службы.

В то же время правозащитница обращает внимание на то, что люди с инвалидностью могут нуждаться в регулярной помощи родных даже тогда, когда официально не установлена необходимость именно в постоянном уходе.

Денисова также напомнила о законопроекте №15057, который обсуждали летом. Он предусматривал расширение возможностей увольнения с военной службы родителей детей с инвалидностью.

По информации, которую Украинский центр защиты прав человека получил от Министерства обороны, в тот момент в Вооруженных силах Украины и воинских частях, непосредственно подчиненных ведомству, служили около 2 тыс. военнослужащих, которые имели детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

По мнению правозащитницы, вместо расширения гарантий для военнослужащих с такими семейными обстоятельствами, новые предложения предусматривают ограничение права на отсрочку для других родителей.

Украинский центр защиты прав человека планирует обратиться в профильный комитет Верховной Рады с замечаниями по предложенным изменениям.

Отменят ли действующие отсрочки от мобилизации

Пока говорить об отмене действующих отсрочок преждевременно. Как подчеркнула Людмила Денисова, документы, полученные от Офиса Военного омбудсмана, касаются законодательных предложений, а не уже принятого закона.

То есть, предложенные ограничения еще не стали действующими правилами. Для их введения соответствующие законодательные изменения должны пройти предусмотренную процедуру принятия.

Пока этого не произошло, действующие основания для отсрочки остаются в силе.

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