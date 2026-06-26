Мобилизация в Украине: что будут проверять у мужчин после 1 июля

По словам адвоката, мужчинам желательно иметь при себе и бумажную копию выписки из приложения «Резерв+» / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, и время от времени адвокаты и военнообязанные сообщают в соцсетях о случаях, когда при проверке документов приложение «Резерв+» не открывается. Это, в свою очередь, может зависеть в том числе и от качества покрытия Сети.

ТСН.ua спросил у одной из адвокатов, Екатерины Анищенко, которая специализируется в том числе и на мобилизационном законодательстве, какими согласно закона должны быть действия военнообязанных в аналогичных случаях.

«Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения «Резерв+», — говорит она.

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Но добавляет, что такую копию важно обновлять хотя бы раз в неделю.

«А в идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда производится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого извещения не было, а сейчас появилось», — уточняет Екатерина Анищенко.

«Выписка из «Резерв+» может быть единственным важным документом для мужчин во время проверки документов. Кроме паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Или бумажный военный билет, если таковой есть и если в нем содержится актуальная информация. Было время, когда в военные билеты вклеивали штрих-коды (использовался для быстрого считывания информации о военнообязанном проверяющими — Ред.)», — говорит адвокат.

При этом она отмечает, что ей из собственной практики известно о случаях, когда информация у проверяющего не совпадала с информацией, которая была в «Резерв+» военнообязанного.

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«Последнему сообщили, что он якобы находится в розыске, но в «Резерв+» розыска не было. Мужчина, у которого проверяли документы, попросил показать ему информацию на планшете. Но уточнил, что требует того, чтобы бодикамера была включена», — говорит Екатерина Анищенко.

И уточняет: «С теоретической точки зрения, согласно закону, информация у проверяющих и в «Резерв+» военнообязанного отличаться не может, но практика свидетельствует об обратном. Если «Резерв+» у военнообязанного не открывается и если нет бумажной копии, полицейский имеет право доставить такого мужчину в ТЦК для выяснения обстоятельств. Такие случаи доставки в ТЦК не единичны».

Напомним, ранее сообщалось о том, нужно ли проходить ВЛК, если есть отсрочка или бронирование. Что такое ВЛК, кто должен ее проходить, касается ли это забронированных и лиц с отсрочкой, и что делать, если повестка все же пришла.

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