Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, в ходе которой сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции могут проверять военно-учетные документы граждан. Однако иногда возникают ситуации, когда приложение «Резерв+» не открывается из-за проблем с интернетом или человек вообще теряет телефон, на котором оно было установлено.

TSN.ua рассказывает, как поступить, если сотрудники ТЦК остановили вас на улице, а у вас нет доступа к электронному военно-учетному документу, могут ли из-за этого доставить человека в ТЦК и при каких условиях должны вручаться повестки.

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Что делать, если ТЦК остановили на улице, а «Резерв+» не открывается

Военнообязанные периодически сообщают в социальных сетях о случаях, когда во время проверки документов не удается открыть приложение «Резерв+». Причиной может быть, в частности, плохое интернет-соединение.

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Адвокат Екатерина Анищенко, специализирующаяся, в частности, на вопросах мобилизационного законодательства, советует всегда иметь при себе бумажную копию военно-учетного документа из «Резерв+».

«Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения „Резерв+“, — подчеркивает она.

По словам адвоката, такой документ необходимо регулярно обновлять — как минимум раз в неделю. При этом лучше всего составлять его непосредственно в день проверки.

Это важно, поскольку информация о военнообязанном может измениться. Например, еще неделю назад человек не находился в розыске, но на момент проверки в приложении уже может появиться соответствующее уведомление.

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«В идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда проводится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас оно появилось», — объясняет Екатерина Анищенко.

Что нужно иметь при себе, кроме «Резерв+»

Во время проверки военнообязанный также должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если у него есть бумажный военный билет с актуальными данными, можно предъявить и его. Ранее в военные билеты также вклеивали штрих-коды, которые позволяли проверяющим быстрее считывать информацию о человеке.

Адвокат обращает внимание на ещё одну проблему: данные, которые видят представители ТЦК или полиции на своих планшетах, иногда не совпадают с информацией в приложении «Резерв+» самого военнообязанного.

По её словам, в практике встречались случаи, когда мужчине сообщали, что он находится в розыске, хотя в его приложении такого статуса не было. В одном из таких случаев гражданин попросил показать информацию с планшета проверяющего, но при условии, что нагрудная камера полицейского будет включена.

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Теоретически информация в системах проверки и в приложении военнообязанного не должна отличаться. Однако на практике такие расхождения встречаются.

Если же приложение «Резерв+» не открывается, а бумажной копии военно-учетного документа нет, полицейский вправе доставить мужчину в ТЦК для выяснения обстоятельств. По словам Екатерины Анищенко, такие случаи не являются единичными.

Могут ли задержать из-за отсутствия телефона из «Резерв+»?

Потеря смартфона, на котором было установлено приложение, может создать трудности при проверке военно-учетных документов. В то же время само отсутствие телефона не означает, что человек утратил свой военно-учетный статус или умышленно уклоняется от выполнения воинского долга.

Военный юрист Даниил Гончаренко в комментарии «Телеграфу» пояснил , что в такой ситуации прежде всего необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщить представителям ТЦК и полиции об утере телефона.

Если у гражданина есть распечатанный военно-учетный документ с QR-кодом, его также следует предъявить. Если такого документа нет, можно попросить проверить данные о себе через доступные информационные системы.

Юрист подчеркивает: отсутствие доступа к электронному документу само по себе не свидетельствует об умышленном неисполнении военно-учетных обязанностей.

Если же человека задерживают, он имеет право потребовать объяснить правовые основания таких действий, оформить соответствующие процессуальные документы и предоставить возможность связаться с адвокатом.

Как по закону должны вручать повестку на улице

Полномочия представителей ТЦК и СП при уведомлении граждан о вызове предусматривают вручение надлежащим образом оформленной повестки.

В ходе этой процедуры представители ТЦК или полицейские должны осуществлять фото- и видеофиксацию. При этом сотрудник ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя и отчество, иметь при себе служебное удостоверение и предъявить его по требованию гражданина.

Адвокат Марина Бекало пояснила ТСН.ua, что во время встречи с представителями ТЦК в общественных местах, в частности на улицах или на блокпостах, оповещение должно осуществляться именно путем вручения повестки.

«Таким образом, оповещение гражданина, если оно осуществляется непосредственно представителями ТЦК и СП, например, в общественных местах, на блокпостах и т. п., должно происходить только в форме вручения повестки. На этом полномочия представителей ТЦК и СП заканчиваются», — отметила адвокат.

Повестка считается врученной надлежащим образом, если она была передана гражданину лично под подпись или отправлена по почте с соблюдением требований законодательства.

Какие сведения обязательно должны содержаться в повестке

Документ о вызове в ТЦК должен содержать информацию, предусмотренную законом. В частности, в нём обязательно указываются:

фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

название территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего документ;

причину вызова — постановка на воинский учет, прохождение военно-медицинской комиссии, уточнение учетных данных или призыв на военную службу;

адрес, дату и время, когда необходимо прибыть;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер документа;

разъяснение о последствиях неявки и необходимости сообщить о причинах, по которым человек не может явиться.

Кто имеет право вручать повестки

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 560, в группы оповещения могут входить представители районных и городских государственных или военных администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и СП, а также полицейские.

Кроме того, при оповещении жильцов многоквартирных домов в такие группы могут привлекаться гражданские лица. Например, это могут быть руководители или председатели правлений ОСМД, представители работодателей и учебных заведений.

Уполномоченное лицо при общении с военнообязанным должно сообщить ему цель остановки, прибытия и беседы.

По требованию гражданина представитель группы оповещения должен предъявить документы, подтверждающие его личность и полномочия. Среди них:

паспорт гражданина Украины;

удостоверение офицера;

военный билет;

служебное удостоверение;

удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Последний документ должен быть заверен руководителем соответствующего органа или учреждения и скреплен гербовой печатью.

Нательные камеры ТЦК: обязательно ли вести видеозапись

С 1 сентября 2025 года представители ТЦК и СП, входящие в группы оповещения, обязаны использовать нагрудные видеокамеры. Видеофиксация должна сделать процесс мобилизационных мероприятий более прозрачным и помочь снизить общественную напряженность.

Фото- и видеосъемка во время предъявления и проверки документов, вручения повесток и других административных процедур предусмотрена частью 6 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Министерство обороны также утвердило отдельную инструкцию по использованию нагрудных видеорегистраторов.

Сотрудник ТЦК, использующий нательную камеру, должен предупредить гражданина о фото- и видеофиксации. Запись должна начинаться с момента выполнения служебных обязанностей по оповещению и продолжаться непрерывно до завершения соответствующих мероприятий.

Исключения возможны, в частности, если существует риск запечатлеть на видео военные объекты или информацию с ограниченным доступом. Также предусмотрены случаи, связанные с личными потребностями представителя ТЦК.

Нательную камеру необходимо закрепить на форменной одежде — как правило, в области груди или иным способом, обеспечивающим надлежащую запись событий. Если это необходимо для улучшения качества видео, представитель ТЦК может держать устройство в руках.

При этом участникам групп оповещения запрещается удалять или изменять записи, выключать камеры, препятствовать видеофиксации или передавать материалы посторонним лицам.

За нарушение этих требований предусмотрена дисциплинарная ответственность. В зависимости от обстоятельств это может быть выговор, понижение в должности или звании. Кроме того, материалы о нарушениях могут передаваться в правоохранительные органы.

Можно ли самостоятельно снимать представителей ТЦК на телефон?

Марина Бекало подчеркивает, что при вручении повестки представители ТЦК и полицейские должны осуществлять фото- и видеофиксацию с помощью бодикамер.

Видеозапись должна подтверждать факт ознакомления человека с повесткой или его отказ от получения документа. При этом важным подтверждением вручения остается личная подпись гражданина.

«В таком случае надлежащим подтверждением уведомления военнообязанного— вручение повестки — о вызове в ТЦК и СП является личная подпись о получении повестки и видеозапись ознакомления с ней и/или видеозапись об отказе от получения повестки», — пояснила адвокат.

Особое внимание она уделяет качеству видеозаписи. Если нательную камеру закрепили неправильно и из-за этого запись получилась некачественной, в ходе судебного разбирательства такой материал могут признать недопустимым или ненадлежащим доказательством.

По словам Марины Бекало, техническое средство необходимо использовать таким образом, чтобы оно обеспечивало максимально качественную фиксацию всех событий. Это касается и тех случаев, когда представитель ТЦК сознательно или случайно неправильно закрепил камеру.

Если у гражданина возникают сомнения относительно надлежащей видеофиксации, он может самостоятельно снимать возможные правонарушения на телефон. Однако для использования таких материалов в качестве доказательств необходимо соблюдать соответствующие процессуальные требования.

В то же время адвокат предостерегает от публичного распространения фотографий и видео, на которых запечатлены представители Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, военные объекты, блокпосты, территории воинских частей или военная техника. Особенно это касается обнародования информации о местах нахождения и перемещения таких объектов и военнослужащих.

При определенных обстоятельствах такие действия могут быть квалифицированы по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Важное значение имеет цель, с которой человек осуществляет съемку. Если он фиксирует возможное правонарушение или превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК, такие действия сами по себе не должны влечь за собой уголовные последствия.

В то же время адвокат подчеркивает необходимость проводить различие между фиксацией правонарушения и публичным распространением материалов. По её словам, уголовная ответственность по указанной статье касается именно действий, направленных на распространение соответствующей информации.

Фото- и видеоматериалы, которые могут подтвердить правонарушение, можно передать следователю или прокурору в рамках уголовного производства. В соответствии с соответствующим постановлением их изымают с технического устройства, при необходимости привлекая специалистов. После этого составляется протокол.

«Только в этом случае материалы приобретают силу доказательств, которые могут быть использованы в суде при доказывании вины лица. Доступ к таким видео- и фотоматериалам, являющимся доказательствами по судебному делу, может быть предоставлен журналистам с разрешения суда», — говорит Марина Бекало.

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