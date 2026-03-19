Мобилизация в Украине: что изменится в ближайшее время

В Украине продолжается мобилизация, которая вместе с военным положением была продлена до мая 2026 года.

Сегодня, 19 марта, в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что во кабинетах власти обсуждаются конкретные изменения, которые могут вскоре внести в процесс мобилизации. Они касаются тех украинцев, которые имеют бронирование и совершивших СОЧ.

Информированный источник в Верховной Раде подтвердил в комментарии для ТСН.ua эту информацию и рассказал детали.

«О СОЧ: обсуждаются и могут быть введены более жесткие механизмы. Кроме того, в открытых источниках сообщается о примерно 1 миллионе мужчин, которые вовремя не обновили свои данные. По отношению к ним запланированы новые меры. Будет установлено их местонахождение, они могут быть в фокусе №1. Министерством обороны будут предлагаться более четкие механизмы, способствующие улучшению мобилизации. В этом, по всей видимости, не последнюю роль сыграет идентификационный код», — говорит источник в парламенте. И добавляет, что, возможно, потребуются очередные изменения в законодательстве.

Наш источник в Верховной Раде говорит, что в ближайшее время может быть проведен анализ реальной потребности оборонной промышленности в тех, кто сейчас забронирован.

«То есть проанализируется то, нужно ли такое количество бронирований, которое есть сейчас. Если будут определены сегменты, которые не будут нуждаться в таком количестве, то будет сокращение. Это — попытка выявить функционирующие схемы. Например, когда человек устраивается на предприятие, получает бронирование, через неделю увольняется, а бронирование у него остается. Есть намерения ввести более четкий механизм контроля, определить, насколько определенное бронирование эффективно», — говорит наш источник.

Вместе с этим за последние два дня отдельные Telegram-каналы сообщили, что, например, в Киеве визуально наблюдается значительное увеличение количества проверок военно-учетных документов на улицах и магистралях. Официально в ТЦК отвечают, что мобилизация в городе продолжается в режиме, который был до этого.

