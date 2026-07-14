Мобилизация в Украине: что известно о готовящихся кардинальных изменениях

Мобилизация в Украине может претерпеть изменения / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, во время которой, предварительно — на этой или следующей неделе, запланирована встреча парламентариев с представителями Министерства обороны, на которой последние намерены обсудить очередные изменения в процессе призыва.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили источники в Верховной Раде, но уточнили, что встреча состоится при условии, если в руководстве Минобороны не произойдет ключевых кадровых изменений.

В свою очередь, парламентарии, обычно комментирующие ход мобилизации, рассказали в комментарии для ТСН.ua, что сейчас, по их мнению, «ситуация несколько выровнялась», если сравнивать этот процесс в небольших городах и, например, в Киеве.

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«После того, как были проведены более системные мероприятия по мобилизации в городах, и мы видим это на примере Киева, появились соответствующие мобильные группы оповещения в частности с сотрудниками полиции, ситуация несколько выровнялась. Говорить, что она полностью отражает ситуацию в малых населенных пунктах — вряд ли можно. Есть населенные пункты, например, сельские, где, по большому счету, не осталось специалистов, которые могли бы управлять трактором или комбайном. Но, в целом, думаю, ситуация выравнивается. Процесс продолжается», — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Кроме того, по его словам, в процессе мобилизации возможны другие форматы работы, кроме уличного оповещения:

«Я думаю, что возможны другие формы. Мы ожидаем от Министерства обороны предложения по этому поводу, у них уже есть наработки. Я не могу пока говорить о них публично, это — идеи Минобороны, которые могут предусматривать те же меры без облав на улице. Но пока сложно говорить, пока мы не видим полной картины, предложений. А в связи с кадровыми изменениями могут появиться коррективы. Но ожидаем».

К этому он добавил, что, по его мнению, возможное усиление мобилизации в России после выборов в Госдуму «точно не будет иметь зеркальных требований в Украине».

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«Мы пытаемся перевести войну в максимально технологическую плоскость с помощью различных воздушных, надводных, подводных аппаратов, чтобы наносить максимальный ущерб врагу. Думаю, что эта тенденция, по меньшей мере, должна сохраниться, а в идеале она должна тиражироваться», — говорит Вениславский.

В свою очередь парламентарий из оборонного комитета Рады Ирина Фриз, комментируя вопросы мобилизации, высказала такую свою позицию: «На мой взгляд, изменения должны быть радикальными. Я в очередной раз могу подчеркнуть, что стою на позиции вывода ТЦК не только из командования Сухопутных войск, но из подчинения Минобороны. Считаю, что оповещение и этот этап мобилизации должны более активно проводить органы местного самоуправления».

Напомним, ранее сообщалось о том, что порядок вручения повесток может измениться. В Раде зарегистрировали резонансный законопроект.







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