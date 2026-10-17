Мобилизация в Украине: что обязательно нужно сделать военнообязанным и работодателям до 2027 года

Мобилизация в Украине / © ТСН

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До завершения 2026 года призывникам, резервистам и военнообязанным нужно проверить актуальность персональных данных и военно-учетных документов. В то же время, предприятия должны упорядочить кадровую документацию, провести сверки военного учета и, если на них распространяется соответствующее требование, отчитаться о транспортных средствах.

ТСН.ua рассказывает, что обязательно нужно сделать до конца 2026 года призывникам, резервистам, военнообязанным и работодателям.

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Военный учет в Украине: какие данные нужно проверить до конца года

В преддверии 2027 года гражданам, состоящим на военном учете, следует убедиться, что сведения о них в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) остаются актуальными.

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В частности, необходимо проверить информацию о месте проживания, контактных данных, работе, семейном положении, состоянии здоровья и образовании. Если эти сведения изменялись, об этом следует уведомлять соответствующие органы в установленные законодательством сроки.

Также следует проверить свой военно-учетный документ: соответствует ли его статус актуальной информации и правильно ли он оформлен.

Порядок создания, издания и оформления документов определяет постановление Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года. Именно ею регулируются соответствующие процедуры, а не сам факт наступления нового календарного года.

Когда 17-летним юношам нужно стать на военный учет

Отдельные требования касаются юношей, которым за год исполняется 17 лет. Согласно Порядку № 1487, они должны стать на военный учет призывников в период с 1 января по 31 июля.

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Если юноша не сделал этого в определенный срок, взятие на учет производится после его личного посещения территориального центра комплектования.

Что работодатели должны сделать до 1 января 2027 года

Предприятиям, учреждениям и организациям нужно проверить, как у них организован персональный военный учет работников.

В частности, работодатели должны убедиться, что ответственное за это направление лицо официально назначено, списки военного учета и сведения оперативного контроля ведутся должным образом, а кадровые изменения своевременно вносятся в соответствующую документацию.

При трудоустройстве нового сотрудника работодатель также должен ознакомить его с правилами военного учета под личную подпись. Такое требование предусмотрено пунктом 34 Порядка №1487.

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Кроме того, предприятия должны сопоставить свои списки военного учета с документами работников и информацией, полученной от ТЦК и СП.

За сколько дней нужно сообщать ТЦК о кадровых изменениях

После издания соответствующего приказа у предприятия есть семь дней, чтобы сообщить ТЦК и СП о принятии работника на работу, его увольнении или отчислении из учебного заведения.

Передать информацию можно в бумажной форме. При наличии технической возможности это также можно делать в электронном виде — через портал «Действие» или кабинет персонального учета.

Для предприятий, ведущих трудовые отношения через электронную систему «Горизонт», предусмотрено автоматическое формирование и отправка сообщений через API.

Еще одна обязанность работодателей — передавать работникам официальные вызовы в ТЦК и СП.

До какой даты предприятия должны отчитаться о транспорте

Отдельный срок предусмотрен для отчета о транспортных средствах. До 20 декабря 2026 года руководители предприятий, учреждений и организаций, на которые распространяется соответствующее законодательное требование, должны предоставить в ТЦК и СП информацию о транспорте.

Эта обязанность определена пунктом 15 Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1921 от 28 декабря 2000 года.

В отчете нужно указать количество транспортных средств, их техническое состояние, а также перечень работающих на них работников.

В то же время, отчитываться о транспорте должны не все предприятия, а только те, на которые распространяются соответствующие нормы законодательства.

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