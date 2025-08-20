Мобилизация в Украине: что означает статус "в розыске" в "Резерв+", как его снять или проверить

Что означает статус "в розыске" в "Резерв+"

В Украине идет общая мобилизация и работает приложение “Резерв+”, где военнообязанные могут обновить свои данные, получить военно-учетный документ или посмотреть статус, в котором они находятся. Так, у некоторых появляется статус «в розыске».

Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало объясняет, что означает статус «в розыске» в «Резерв+», как его проверить, снять или обжаловать.

Приложение «Резерв+»: статус «в розыске»

«Резерв+» — это украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновлять военно-учетные данные, просматривать информацию из реестра «Оберег» и получать электронный военно-учетный документ. Пользователи также могут видеть в приложении информацию об отсрочке или бронировании.

В военнообязанных в приложении «Резерв+» могут отображаться разные статусы:

На учете

Снят с учета

Исключен из учета

Не состоит на учете

Уточняются данные

В розыске

Как выглядит статус «в розыске» в «Резерв+»

Больше всего вопросов вызывает статус «в розыске» в «Резерв+». Система предоставляет этот статус военнообязанным, нарушившим правила военного учета.

К примеру, если призывник после 25 лет не явился в ТЦК для обновления данных или изменил место жительства, но не сообщил об этом и не стал на учет в новом месте. В результате он «исчезает» для системы, и его вносят в розыск.

Из-за чего ТЦК может объявить в розыск

Среди примеров нарушений, из-за которых могут объявить в розыск, также могут быть:

Мужчина не стал на военный учет после достижения им соответствующего возраста

Мужчина был снят с военного учета, но не встал обратно на военный учет в указанный срок

Мужчина, состоящий на военном учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК

Человек, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

Мужчина, получивший направление на ВЛК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК

Мужчина после обновления данных и прохождения ВЛК получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин

Женщина, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на военный учет и т.д.

К указанным причинам прилагается вероятность человеческого фактора: при внесении информации в реестр «Оберег» оператор мог совершить ошибку или не заполнить все данные. В таком случае следует обратиться в ТЦК СП.

«Вас разыскивает ТЦК»: что это значит

Важно отметить, что розыск ТЦК это не уголовный розыск, пояснила ТСН.ua адвокат Марина Бекало. Но такой статус может создавать проблемы.

«Органы национальной полиции по сообщению ТЦК и СП должны реализовать доставку граждан, совершивших административные правонарушения по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП для составления протоколов об административных правонарушениях. Это не «классический» розыск”, — говорит адвокат.

Для сравнения, классический розыск — это следственно-оперативные меры по поиску подозреваемого в совершении преступления лица, о чем выносится отдельное постановление, органом досудебного расследования и соответствующие сведения вносятся в Единый реестр досудебных расследований.

Розыск ТЦК: какие могут быть последствия

Чтобы объявить военнообязанного в розыск ТЦК СП, подают в органы национальной полиции обращение установленной формы по доставке военнообязанных граждан в ТЦК и СП в случае совершения ими административных правонарушений в виде нарушения правил военного учета или неприбытия по повестке или других нарушений законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Целью такого задержания и доставки в ТЦК и СП является исключительно составление протокола об административном правонарушении», — подчеркнула Марина Бекало.

Такое обращение ТЦК СП является обязанностью полиции, чтобы задержать нарушителя и доставить его в ТЦК и СП. Сведения о таком лице попадают в соответствующие базы данных МВД.

«Доставка нарушителя должно быть произведено в возможно короткий срок. После реализации такого задержания (т.е. доставления в ТЦК и СП) обращение ТЦК и СП будет считаться исполненным, а значит, является основанием для прекращения осуществления административного задержания для доставления в ТЦК и СП, то есть снятия статуса «в розыске”, — пояснила Марина Бекало.

Как проверить, почему вы в розыске ТЦК

При обращении в МВД в сообщении для доставки правонарушителя, ТЦК и СП должны указать основания осуществления таких принудительных мер:

это нарушение правил военного учета или нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Подробнее предоставить информацию в чем именно заключалось правонарушение может предоставить только ТЦК и СП (неявка по повестке, не прохождение ВЛК и т.п.) по письменному запросу или непосредственно в ТЦК и СП», — пояснила Марина Бекало.

Статус «в розыске ТЦК»: могут ли заблокировать счета

Сам факт наличия информации «о розыске» военнообязанного для доставки в ТЦК и СП не является юридическим основанием для блокирования банковских счетов.

«Это другая процедура и основание и не взаимосвязанные меры принуждения», — отметила адвокат.

Административное взыскание, то есть штраф, налагается постановлением о привлечении к административной ответственности по ст. 210, 210-1 КУоАП, подписываемой руководителями ТЦК и СП.

Срок обжалования постановления составляет 10 дней со дня его вынесения.

После истечения этого срока постановление вступает в силу и далее передается на его исполнение в государственную исполнительную службу, которая должна реализовать административное взыскание в принудительном порядке — если должник добровольно не платит штраф.

«Государственный исполнитель, в производстве которого находится дело, продолжает осуществлять меры по принудительному взысканию штрафа, прежде всего накладывает арест на банковские счета и в некоторых случаях на другие активы», — пояснила Марина Бекало.

Можно ли обжаловать статус «в розыске ТЦК»

Право на судебное обжалование каких-либо решений субъекта властных полномочий предусмотрено Конституцией Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

“Безусловно, право на обжалование есть у каждого гражданина. Другой вопрос, обоснованно ли будет реализовано право на обжалование, если со стороны ТЦК и СП будут обоснованы основания для привлечения к административной ответственности, соблюдены все процедуры составления постановления и тому подобное», — говорит адвокат.

Для судебного обжалования необходимые основания, это может быть: нарушение ТЦК и СП процедуры оповещения о вызове или отсутствие основания для привлечения к ответственности.

Например, лицо сообщило в сроки о уважительности причины неприбытия в ТЦК и СП и т.п., или данные были обновлены вовремя, пройден ли ВЛК и т.д., и документально подтвердило эти обстоятельства.

«Для обращения в суд необходима мощная правовая позиция, документальные обоснования незаконности принятых решений или действий со стороны ТЦК и СП», — отметила Марина Бекало.