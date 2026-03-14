Мобилизация в Украине: для "уклонистов" и СЗЧ готовят новые жесткие запреты - что известно

В Украине могут ввести новые ограничения для военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ), а также для военнообязанных, нарушающих правила военного учета во время мобилизации. О возможных переменах рассказали народные депутаты. В то же время соответствующие законопроекты пока еще не зарегистрированы в Верховной Раде.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какие именно ограничения предлагают в парламенте и какое наказание для нарушителей военного учета и военных в СЗЧ предусмотрено сейчас.

Для военных в СЗЧ могут ввести финансовые и административные ограничения

Для военнослужащих, самовольно покинувших часть, могут ввести ряд ограничений, похожих на применяемые к должникам по уплате алиментов. Об этом в интервью «Телеграфу» рассказал народный депутат от фракции «Батькивщина», член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

По его словам, в законодательных инициативах предлагается фактически приравнять таких военных к лицам, имеющим долги по алиментам.

«Те вещи, которые я видел. СЗЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты за своих детей. И полностью налагаются определенные запреты: в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничении управления транспортными средствами. То есть все те ограничения, которые есть у тех, кто не платит алименты, те же ограничения и у СЗЧшника», — сказал Вадим Ивченко.

Речь идет, в частности, о возможных ограничениях банковских операций, доступе к кредитам, нотариальных действиях, административных услугах, а также о запрете управления транспортными средствами.

Новые запреты могут затронуть и «уклонистов»

По словам Ивченко, аналогичные ограничения могут применяться и к военнообязанным, нарушающим правила военного учета.

Речь идет о тех гражданах, которые не обновили свои военно-учетные данные, не появляются по повесткам или не зарегистрировались в приложении «Резерв+».

«Должна быть база наказания по СЗЧ и, в том числе, по уклонению. У нас у алиментщиков, которые за детей своих не платят, есть шесть разных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если СЗЧешники будут „присоединены“ к алиментщикам, это тоже одна из причин не идти в СЗЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения», — говорит депутат.

В то же время он подчеркнул, что соответствующие законопроекты пока только обсуждаются.

«Регистрировать должен орган, их инициирующий. В нашем случае это Минобороны или Генштаб. Когда зарегистрируют, я могу сказать, когда их будут рассматривать. Пока эти проекты на бумаге», — объяснил Вадим Ивченко.

Какое наказание за уклонение от мобилизации действует сейчас

В Украине уже предусмотрена административная и уголовная ответственность для военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации или нарушающих правила военного учета.

Согласно законам Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе», граждане, не выполняющие свои воинские обязанности, могут нести ответственность в зависимости от вида нарушения.

Административная ответственность

Административное наказание применяется в случаях, когда военнообязанный нарушает правила военного учета или игнорирует повестку для уточнения военно-учетных данных.

В таких ситуациях человеку могут назначить штраф.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает, если военнообязанный прошел все необходимые процедуры — обновил данные в ТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе, но отказался от призыва в Вооруженные силы Украины или систематически уклоняется от мобилизации.

В таком случае применяется статья 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период».

Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Какая ответственность предусмотрена за самовольное оставление части

Для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), также предусмотрена ответственность. В некоторых случаях военный может избежать уголовного наказания.

Как объяснили в Сумском областном ТЦК и СП, последствия зависят от продолжительности отсутствия и от того, вернулся ли военный в службу добровольно.

Если военный отсутствовал до трех суток

Если военнослужащий самовольно покинул часть, но вернулся в течение трех суток, уголовная ответственность не наступает.

В таком случае:

уголовное производство не открывается

военнослужащий продолжает службу без дополнительных процедур

Если отсутствие длилось более трех суток

Если военный отсутствовал более трех суток, но это произошло впервые и он хочет вернуться в службу, действует специальная процедура.

В таком случае:

открывается уголовное производство

военный через приложение «Армия+» обращается к командиру и получает письменное согласие на продление службы

подается ходатайство прокурору или органу досудебного расследования о намерении вернуться

материалы передаются в суд

суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности

После этого военнослужащий может возвратиться к исполнению службы.

Если СЗЧ повторное или военный не хочет возвращаться

В случаях, когда самовольное оставление части произошло повторно или военный не намерен возвращаться в службу, запускается полная процедура уголовного преследования.

В частности:

открывается уголовное производство

человека объявляют в розыск

происходит задержание

избирается мера пресечения

дело передается в суд

В случае доказательства вины суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ТЦК подчеркивают, что самовольное уход от части имеет серьезные юридические последствия.

«СЗЧ — это не просто „отсутствие без разрешения“, а правонарушение с реальными юридическими последствиями. Если военнослужащий осознает ошибку и стремится вернуться в службу, закон предусматривает механизм для этого, но действовать нужно официально и как можно быстрее», — пояснили в ТЦК.

У нарушителей военного учета хотят арестовывать имущество

Еще одним предложением, обсуждаемым в парламенте, является возможность ареста имущества военнообязанных, находящихся в розыске территориальных центров комплектования.

Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко.

По его словам, речь идет о механизме, похожем на тот, который уже применяется к должникам или нарушителям, не уплачивающим штрафы.

«Сейчас приводят такой пример: если вы нарушили правила дорожного движения и не уплатили штраф, то арестовываются банковские счета или еще что-нибудь арестовывается. Такой же принцип можно ввести автоматически: не обновили данные, и все, что есть по финансовой системе, арестовывается», — сказал Руслан Горбенко.

Он также добавил, что, по оценкам властей, в розыске ТЦК СП может находиться около 2 млн военнообязанных. По его словам, с помощью таких механизмов можно было бы установить около 70% из них.

В Раде обсуждают возвращение более жесткой ответственности за СЗЧ

Отдельно в парламенте продолжаются дискуссии по законопроекту №13260, предусматривающему полный возврат уголовной ответственности за самовольное оставление части.

Комментируя документ, Руслан Горбенко отметил, что в Верховной Раде есть группа депутатов, выступающих за защиту прав уклоняющихся от мобилизации или самовольно покинувших воинскую часть.

«Но какие предложения по повышению обороноспособности мы вообще от них не слышим. И таких людей, к сожалению, в Раде очень много. И я понимаю, что для того, чтобы довести до второго чтения этот законопроект, это нужно, чтобы Главком с начальником Генштаба приходили в Раду. Для наших военных это очень важная тема», — отметил Руслан Горбенко.

Наказание для нарушителей военного учета может быть строже

Член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский также отмечает, что во время войны наказание за нарушение правил военного учета должно быть строже.

По его словам, нынешняя ситуация, когда к нарушителям применяют меньшие ограничения, чем к должникам по алиментам, выглядит нелогичной.

«Когда гражданин Украины не выполняет свои обязанности, уклоняется от обновления, актуализации военно-учетных данных, не появляется ли по вызову в территориальный центр комплектования социальной поддержки, и таких негативных последствий нет, то это в воюющей стране точно недопустима ситуация», — считает Федор Вениславский.

Он добавил, что при дальнейшем обновлении законодательства, связанного с мобилизацией и исполнением обязанности защиты государства, Верховная Рада может рассмотреть введение дополнительных ограничений для уклонистов.

«Этот вопрос, который будет обсуждаться, а по результатам обсуждения посмотрим, как принять решение», — подытожил нардеп.