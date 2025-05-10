Мобилизация в Украине

Учетные документы у мужчин проверяют и в полицейских участках / © ТСН

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В Украине официально разъяснили, могут ли быть проверены военно-учетные документы в рамках мобилизации у мужчин от 18 до 60 лет не только на улицах и в общественных местах.

В последнее время в соцсетях появился ряд сообщений отдельных адвокатов и граждан о том, что полиция якобы проверяла военно-учетные документы даже у тех мужчин, которые обратились в полицейские отделения в качестве пострадавших, то есть когда мужчина пришел писать заявление о совершенном в отношении него или родных преступлениях.

ТСН.ua направил в Национальную полицию информационный запрос, в котором спросил руководство Нацполиции о том, действительно ли сотрудники полиции проверяют такие документы у лиц, пришедших написать заявление.

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Нацполиция разъяснила ситуацию, сложившуюся в условиях военного положения.

«Пунктом 1 части первой статьи 31 закона (о Национальной полиции — Ред.) предусмотрено, что полиция, среди прочих, может применять такую превентивную меру как проверка документов лица», — сообщил в ответе для ТСН.ua первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

Ответ Нацполиции относительно того, могут ли проверить учетные документы у мужчин, обратившихся к правоохранителям

Вторая страница ответа Нацполиции

Третья страница ответа Нацполиции

И продолжил: «Согласно части второй статьи 32 закона в период действия военного положения и/или во время мобилизации (кроме целевой) полицейский вправе требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, способом, который дает возможность полицейскому прочесть и зафиксировать данные, содержащихся в документах».

Кроме того, в ответе Нацполиции сообщается, что руководители территориальных органов (подразделений) полиции «организовывают по обращению ТЦК и СП, органов СБУ или разведывательных органов Украины административное задержание и доставку органами (подразделениями) полиции в указанные центры и органы резервистов и военнообязанных, которые совершилиадминистративные правонарушения,предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об админнарушениях. Административное задержание таких лиц производится независимо от их места нахождения на военном учете. В таком случае лицо доставляется в ближайший ТЦК и СП или органы СБУ, или соответствующие подразделения разведывательных органов».

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Ранее сообщалось, что новые скандалы с ТЦК вызвали резонанс в обществе.

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