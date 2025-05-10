- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 937
- Время на прочтение
- 2 мин
Мобилизация в Украине — где теперь будут проверять мужчин, кроме улиц
Полицейские рассказали, как будут действовать в случае выявления нарушителей мобилизационного законодательства.
В Украине официально разъяснили, могут ли быть проверены военно-учетные документы в рамках мобилизации у мужчин от 18 до 60 лет не только на улицах и в общественных местах.
В последнее время в соцсетях появился ряд сообщений отдельных адвокатов и граждан о том, что полиция якобы проверяла военно-учетные документы даже у тех мужчин, которые обратились в полицейские отделения в качестве пострадавших, то есть когда мужчина пришел писать заявление о совершенном в отношении него или родных преступлениях.
ТСН.ua направил в Национальную полицию информационный запрос, в котором спросил руководство Нацполиции о том, действительно ли сотрудники полиции проверяют такие документы у лиц, пришедших написать заявление.
Нацполиция разъяснила ситуацию, сложившуюся в условиях военного положения.
«Пунктом 1 части первой статьи 31 закона (о Национальной полиции — Ред.) предусмотрено, что полиция, среди прочих, может применять такую превентивную меру как проверка документов лица», — сообщил в ответе для ТСН.ua первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.
И продолжил: «Согласно части второй статьи 32 закона в период действия военного положения и/или во время мобилизации (кроме целевой) полицейский вправе требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, способом, который дает возможность полицейскому прочесть и зафиксировать данные, содержащихся в документах».
Кроме того, в ответе Нацполиции сообщается, что руководители территориальных органов (подразделений) полиции «организовывают по обращению ТЦК и СП, органов СБУ или разведывательных органов Украины административное задержание и доставку органами (подразделениями) полиции в указанные центры и органы резервистов и военнообязанных, которые совершилиадминистративные правонарушения,предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об админнарушениях. Административное задержание таких лиц производится независимо от их места нахождения на военном учете. В таком случае лицо доставляется в ближайший ТЦК и СП или органы СБУ, или соответствующие подразделения разведывательных органов».
Ранее сообщалось, что новые скандалы с ТЦК вызвали резонанс в обществе.
Читайте также: