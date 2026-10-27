Мобилизация в Украине и блокирование счетов: как по-новому хотят наказать уклонистов

В Украине планируют усилить наказание для уклоняющихся от мобилизации / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, и в ближайшей перспективе процесс призыва может измениться в очередной раз.

Так, на днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что «Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы. Правила должны быть одинаковыми для всех». Кроме того, по его словам, в Украине исчезла бы необходимость искать людей на улицах, если ввести прогнозируемую плановую мобилизацию работников предприятий. Не исключается, что наработки в этом вопросе могут быть представлены в ближайшие недели, до 1 декабря.

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В свою очередь, вопрос усиления ответственности в отношении нарушителей мобилизационного законодательства, как оказалось, снова может быть поднят в ближайшее время.

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«Во-первых, ни Кабинет министров, ни Министерство обороны не наделены Конституцией Украины полномочиями по усилению ответственности или применению каких-либо негативных аспектов к уклоняющимся от военной службы. Речь может идти исключительно о направлении соответствующих предложений в Верховную Раду, которая является субъектом законодательной инициативы. Мы от них ждем таких предложений. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже сегодня, мы заслушаем представителей Министерства обороны и тогда сможем об этом сообщить. Сейчас нет никакой информации, кроме той, которую они готовят для того. Чтобы парламент их поддержал», — сообщил в комментарии ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В то же время несколько других парламентариев, также часто комментирующих изменения в мобилизационном законодательстве, в этот раз нам сообщили, что не исключено, что будут усилены ограничения, связанные с банковскими счетами.

«Я не исключаю, что на этот раз снова может идти речь об аресте банковских счетов. Счета тех, кто совершил СОЧ и не вернулся на службу, а также может идти речь об аресте счетов уклоняющихся от военной службы. С последующим арестом имущества. Среди предложений может быть и лишение права управлять транспортом», — сообщил один из народных депутатов.

И уточнил: «Будет ли Верховная Рада поддерживать возможную норму об имуществе — я думаю, что нет. Вместе с тем, есть основания полагать, что розыск СОЧшников будет возложен не только на ГБР, но и на полицию. То есть предполагается расширение полномочий. Я знаю, что о таких требованиях время от времени говорят действующие военные. То есть когда Минобороны будет вносить свои предложения, то будет ссылаться на выводы ВСУ».

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Кроме того, в юридических сообществах в Сети не исключают, что ограничения могут касаться выдачи паспортов, выдачи разрешений на пользование оружием и пользования услугами ЦПАПов. К примеру, об ограничении в вопросе предоставления услуг ЦПАПами нарушителям недавно высказывался нардеп Александр Федиенко.

Типовые нарушения правил военного учета

неявка по вызову в ТЦК, в частности по повестке для уточнения данных;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или мобилизационных мероприятий;

несвоевременное представление в ТЦК сведений об изменении места жительства, работы, должности, образования или семейного положения;

нарушение порядка прохождения учебных сборов или занятий;

неисполнение обязанностей работодателем по ведению военного учета работников и своевременному представлению отчетности;

непредоставление во время мобилизации необходимых документов, зданий, транспортных средств или иного имущества;

неоформление военно-учетных документов

Ответственность за нарушение мобилизационного законодательства

Нарушение военнообязанными правил военного учета влечет административную ответственность, а именно взыскание штрафов.

Штрафы за неявку в ТЦК, несвоевременное обновление учетных данных, потерю или порчу военно-учетных документов составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен во время военного положения.

За повторное нарушение в течение года штрафы могут составлять от 25,5 до 34 тысяч гривен.

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Адвокаты отмечают, что уклонение от мобилизации (например неявка после получения боевой повестки) является уголовным правонарушением, предусмотренным статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер заявил об изменениях в мобилизации и назвал защищенные отрасли. В Украине пересматривают подходы к бронированию военнообязанных: правительство хочет отделить реальную критичность предприятий от зарплатных и налоговых показателей.

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