Мобилизация в Украине и отсрочки: Минобороны сообщило о важных изменениях

Министерство обороны Украины разъяснило новые нюансы., связанные с отсрочками

В Украине продолжается мобилизация, которая вместе с военным положением была продлена до 4 мая 2026 года. В то же время Министерство обороны Украины в эти дни разъяснило, что следует сделать тем, кто имеет право на отсрочку, но при этом в приложение «Резерв+» не пришло уведомление об автоматическом продлении отсрочки. Как оказалось, этот нюанс достаточно бурно комментируют в соцсетях под соответствующим сообщением оборонного ведомства, в том числе и те мужчины, которые не получили уведомления о продлении отсрочки.

В свою очередь адвокаты, специализирующиеся и в вопросах мобилизационного законодательства, не исключают, что одной из причин того, что данные об отсрочках не «подтягиваются» в приложении, могут быть проблемы с интернет-соединением из-за блекаутов. В то же время в Минобороны отмечают, что если пользователю приложения не поступило соответствующее уведомление, это значит, что информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела.

«В таком случае нужно обратиться с документами в любый удобный ЦНАП. ТЦК и СП такие заявления (о продолжении отсрочки — ред.) больше не принимают», — уточнили в оборонном ведомстве.

В то же время отсутствие отсрочки может стать основанием для мобилизации – об этом в комментарии для ТСН.ua разъяснила законодательные нормы адвокат Екатерина Анищенко.

«Отсутствие отсрочки является основанием для мобилизации. Если у человека есть документы в подтверждение возможности получить отсрочку, но она не «подтянулась», то в идеальном варианте такого человека отпустят домой с повесткой о том, в какую дату нужно появиться. То есть под подпись», – говорит Екатерина Анищенко.

К этому она добавляет, что судебная практика показывает: если у человека есть право на отсрочку, но мужчина не подал соответствующее заявление, это исключительно ответственность этого военнообязанного.

«Это ответственность человека, который не воспользовался своим правом на отсрочку», - говорит она.

Кроме того, по ее словам, нынешние проблемы с электроснабжением способны напрямую влиять на интернет-связь и, соответственно, на быстрое обновление информации в электронном виде.

«Поэтому я советую военнообязанным иметь при себе выписку из «Резерв+» в бумажном виде», — говорит адвокат.

Отсрочка от мобилизации: кого добавили

По официальным данным Минобороны, теперь к механизму (автоматического продления) добавили отсрочки для семи категорий украинцев: