Кабинет Министров изменил правила бронирования работников во время мобилизации и военного положения в Украине.

Что изменилось и кого касается нововведения, — объясняет ТСН.ua.

Бронирование работников: кого касается нововведения

Изменения касаются, прежде всего, предприятий, работающих в прифронтовых регионах, а также компаний, занимающихся производством дронов, вооружения и другой военной техники.

Соответствующее постановление правительства №1106 было принято 8 сентября 2025 года. Она в свою очередь вносит изменения в постановление Кабмина от 27 января 2023 г. № 76, которое регулирует вопросы бронирования в Украине.

Что изменилось в бронировании работников

Согласно документу, 100% бронирование работников критически важных предприятий теперь распространяется на компании, работающие на территориях активных боевых действий.

Важным условием есть наличие в этих регионах функционирования государственных электронных информационных ресурсов, что позволяет обеспечить прозрачный учет и контроль.

Кабмин расширил перечень критически важных предприятий

Кроме того, правительство расширило список критериев для определения критически важных предприятий.

Теперь к нему входят не только компании энергетической или транспортной сферы, но и организации, выполняющие государственные контракты на производство беспилотных систем, вооружения, военной техники, боеприпасов и их комплектующих. Речь идет о выполнении заказов от Администрации Госспецсвязи и других государственных органов, отвечающих за оборонный сектор.

Зачем изменили правила бронирования

В Министерстве экономики объясняют, что такие изменения будут иметь двойной эффект. С одной стороны, они позволяют защитить работников стратегически важных предприятий от мобилизации, чтобы те могли продолжать выполнять задачи, необходимые для обороноспособности государства. С другой стороны, это решение поможет поддержать экономику.

По расчетам Минэкономики экономический эффект от обновленных правил бронирования может составить около 2,25 млрд грн сохраненного ВВП и налоговых поступлений.

Кого можно забронировать: правила 2025 года

Напомним, что целью бронирования военнообязанных работников и должностных лиц является обеспечение полноценного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua пояснила, что забронированные должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего срока проведения мобилизации.

«Вместо этого работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев”, — отметила Марина Бекало.

После истечения шести месяцев они подлежат повторному бронированию.

Список объектов критической инфраструктуры утвержден Постановлением Кабинета министров Украины № 1109 от 9 октября 2020 года. Для каждого сектора экономики предусмотрен отдельный порядок бронирования.

Какие предприятия могут бронировать работников

В то же время, вопрос бронирования регулирует постановление Кабинета министров Украины № 76.

Так, предприятия для получения статуса критически важного для обеспечения потребностей Вооруженных сил и включения в Единый перечень критически важных предприятий должны соответствовать утвержденным критериям.

В частности, согласно приказу Министерства экономики №18.12.2024 № 28003 такими критериями являются:

отсутствие задолженности по уплате налогов и единого социального взноса (ЕСВ)

размер заработной платы работников должен быть от 16 000 до 24 000 (в зависимости от количества работников) в месяц

осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины

Могут ли забронированные выезжать за границу

Забронированные работники не подлежат мобилизации на время действия бронирования и соответственно имеют право выезда за границу согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы, но исключительно с целью командировки.

«В подтверждение права выезда за границу в пункте пропуска необходимо предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании и приказе предприятия об отправке в командировку за границу», — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.