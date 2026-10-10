Выезд за границу во время мобилизации / © ТСН

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Для военнообязанных мужчин призывного возраста действуют ограничения на выезд за границу, однако законодательство предусматривает ряд исключений. В частности, пересекать государственную границу в определенных условиях могут многодетные родители.

В то же время, сам факт отцовства не гарантирует мужчине возможности уехать из Украины. Важно иметь документы, подтверждающие соответствующее основание, в частности, факт содержания детей.

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ТСН.ua рассказывает, кто из мужчин может выехать за границу в 2026 году, какие правила действуют для многодетных родителей и как отец трех детей от разных браков может пересечь государственную границу.

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Могут ли мужчины выезжать за границу в 2026 году

Ключевые правила пересечения государственной границы гражданами Украины определены постановлением Кабинета Министров №57. По состоянию на сентябрь 2026 г. она действует в обновленной редакции.

Ограничения на выезд во время военного положения не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Исключение составляют отдельные должностные лица, для которых установлены специальные правила.

Для пересечения границы мужчинам этой возрастной категории необходимо иметь паспорт, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ. Он может находиться в электронной форме.

Военно-учетный документ следует предъявить по требованию представителя Государственной пограничной службы.

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Выезд мужчин от 23 до 60 лет за границу

Для военнообязанных мужчин, на которых распространяются ограничения военного положения, требуется предусмотренное законодательством основание для пересечения государственной границы.

При этом важно различать право на отсрочку от мобилизации и право на выезд за границу. Наличие отсрочки само по себе не в каждой ситуации автоматически дает возможность пересечь государственную границу.

Основание для выезда должно соответствовать действующим Правилам пересечения государственной границы. Поэтому конкретную ситуацию следует проверять под актуальной редакцией постановления Кабмина №57.

Какой военно-учетный документ требуется мужчинам на границе

Для мужчин от 18 до 60 лет военно-учетный документ остается одним из ключевых документов при проверке на границе.

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Он может быть бумажным или электронным. Пограничники могут проверять соответствующие сведения в государственных реестрах.

Для части военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации, право на пересечение границы связано с наличием соответствующей информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или в действительном военно-учетном документе в электронной форме.

Поэтому перед поездкой важно проверить не только наличие необходимых документов, но и актуальность указанной в них информации.

Кто из мужчин может выехать за границу 2026 года

Действующие правила предусматривают ряд оснований и особых случаев, при которых мужчины, на которых в целом распространяются ограничения, могут пересекать государственную границу.

В частности, это отдельные военнообязанные, не подлежащие призыву во время мобилизации, лица с инвалидностью, определенные категории родителей, люди, сопровождающие лиц с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе, а также другие категории, прямо предусмотренные правилами.

Может ли отец троих детей выехать за границу

Одним из оснований, предусмотренных законодательством о мобилизации, является содержание мужчиной трех и более детей младше 18 лет.

Однако важен не только сам факт отцовства. Законодательство учитывает именно содержание детей, поэтому в отдельных случаях мужчине необходимо предоставить подтверждающие это документы.

Перед поездкой следует проверить, отражено ли соответствующее основание военно-учетных данных, а также подготовить документы, подтверждающие семейные обстоятельства.

Как отцу троих детей от разных браков выехать за границу

Сам факт наличия троих детей, даже если они рождены в разных браках или статус отца не дают автоматического права на пересечение государственной границы.

Главным требованием является документальное подтверждение того, что мужчина действительно содержит детей. В то же время, закон позволяет многодетному отцу пересекать границу без физического присутствия самих детей на пункте пропуска.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua пояснила, что отец трех или более детей, в том числе от разных браков, для выезда должен иметь актуальный военно-учетный документ из «Резерв+», в котором указаны актуальные учетные данные и надлежаще оформлена отсрочка от мобилизации.

По словам адвоката, многодетный отец может пересекать границу самостоятельно, без сопровождения детей, если имеет полный пакет подтверждающих документов.

«На границе необходимо предоставить загранпаспорт, актуальный ВОД с данными об отсрочке, свидетельства о рождении всех детей в оригиналах или нотариально заверенных копиях, а также при наличии удостоверения отца многодетной семьи», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Важным для пограничников подтверждение факта содержания детей. Если родители состоят в официальном браке и проживают вместе, дополнительно нужно предоставить свидетельство о регистрации брака.

Если же родители разведены или дети рождены от разных браков, необходимы документы, подтверждающие содержание детей.

«Это может быть решение суда о взыскании алиментов или нотариально заверенный договор об удержании детей, справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов (задолженность не должна превышать сумму платежей за три месяца), при наличии решения суда об определении места жительства детей с отцом», — рассказала ТСН.ua адвокат.

Для успешного прохождения контроля отцу трех и более несовершеннолетних также могут потребоваться свидетельства о рождении детей со своей вписанной фамилией, удостоверение многодетного отца и официальная справка об отсутствии долгов по алиментам.

Если дети не проживают с отцом в одной семье, пограничники будут проверять его финансовое участие в их содержании. Для этого следует показать решение суда о назначении алиментов и справку из исполнительной службы с указанием размера регулярных выплат и отсутствия задолженности.

Какие документы подтверждают содержание детей

Следовательно, подтвердить право на выезд могут документы, удостоверяющие содержание детей отцом.

Среди них:

свидетельства о рождении детей

удостоверение многодетного отца

решение суда о назначении алиментов

справка из исполнительной службы о размере регулярных выплат и отсутствии задолженности

нотариально заверенный договор о содержании детей

при наличии — решение суда об определении места жительства детей с отцом

Документы можно предъявлять как в подлинниках, так и в виде нотариально заверенных копий.

Также для подтверждения соответствующего основания могут использоваться документы, свидетельствующие об отсутствии матери: свидетельство о ее смерти, решение суда о признании ее умершей или без вести отсутствующей.

Альтернативой является решение суда о лишении женщины родительских прав или о принудительном отнятии ребенка без лишения таких прав.

Может ли выехать за границу отец, который сам воспитывает ребенка

Отдельные правила действуют для мужчин, самостоятельно воспитывающих одного или более детей в возрасте до 18 лет.

В такой ситуации недостаточно только показать свидетельство о рождении. Мужу нужно юридически подтвердить, что мать не может заниматься воспитанием ребенка.

Пакет документов может включать свидетельство о смерти женщины или решение суда.

Государственная пограничная служба принимает судебные постановления о лишении матери родительских прав, отнятии ребенка, признании матери умершей или без вести отсутствующей.

Могут ли мужчины с инвалидностью выехать за границу

Лица с инвалидностью относятся к категориям, которым законодательством предусмотрена возможность пересечения государственной границы при наличии надлежащего подтверждения статуса.

Пограничникам следует предоставить документы, предусмотренные действующими правилами. В зависимости от конкретной ситуации это может быть удостоверение или другой документ, подтверждающий соответствующий статус и право на льготы или социальные выплаты.

В то же время, перед поездкой необходимо проверять актуальный перечень документов, поскольку требования законодательства в течение военного положения неоднократно изменялись.

Можно ли выехать за границу мужчинам, сопровождающим человека с инвалидностью

Правила предусматривают возможность пересечения границы для определенных категорий лиц, сопровождающих людей с инвалидностью или граждан, нуждающихся в постоянном уходе.

Однако право на выезд зависит от того, кого именно сопровождает мужчина, степени родства, статуса человека, нуждающегося в помощи, и документов, подтверждающих основание для сопровождения.

Поэтому универсального пакета документов для всех подобных случаев нет.

Могут ли забронированные работники выезжать за границу

Бронирование дает военнообязанному отсрочку от призыва во время мобилизации. В 2026 году информация о предоставленной через бронирование отсрочке отражается в военно-учетном документе в электронной форме.

Однако бронирование и право на пересечение государственной границы — это не тождественные понятия. Возможность выезда определяется правилами пересечения границы и обстоятельствами конкретной поездки.

Для некоторых должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления действуют отдельные ограничения. Они могут пересекать границу на специально определенных Правилами основаниях, в частности в связи со служебной командировкой.

Актуальный порядок бронирования можно проверить в постановлении Кабмина №76.

Какие правила действуют для государственных служащих и должностных лиц

Для представителей органов государственной власти и местного самоуправления установлен специальный режим пересечения границы.

2026 Кабмин дополнительно изменил положения пункта 2-14 Правил. Поэтому перед поездкой должностным лицам нужно отдельно проверить, распространяется ли на них соответствующее ограничение и какие документы необходимы.

Это касается и мужчин в возрасте от 18 до 22 лет: общее ослабление этой возрастной группы не отменяет специальных ограничений для лиц, занимающих определенные государственные должности.

Могут ли военнослужащие выезжать за границу

Для военнослужащих действует отдельный порядок. Они пересекают границу не по общим правилам для гражданских военнообязанных, а при наличии соответствующих решений и документов.

Законодательство предусматривает выезд в определенных случаях, связанных с выполнением служебных задач, обучением, лечением или реабилитацией за границей.

Поэтому военнослужащему нужно ориентироваться, прежде всего, на документы, оформленные его воинской частью и соответствующими уполномоченными органами.

Можно ли выехать за границу с отсрочкой от мобилизации

Ответ зависит от основания, по которому оформлена отсрочка.

Отсрочка означает, что военнообязанный в определенных законом условиях не подлежит призыву в течение соответствующего периода. В то же время правила пересечения государственной границы регулируются отдельными нормами.

С ноября 2025 г. для части военнообязанных правила были обновлены: подтверждение соответствующего статуса может осуществляться через информацию в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или через военно-учетный документ в электронной форме.

Итак, перед поездкой нужно проверить две вещи: дает ли конкретное основание право на пересечение границы и правильно ли эта информация отражена в реестре и военно-учетном документе.

Почему наличие документов не гарантирует пересечение границы

Даже если мужчина относится к категории, имеющей законные основания для выезда, документы проверяются непосредственно во время пограничного контроля.

Проблемы могут возникнуть, если:

нет необходимого военно-учетного документа

данные в документах и государственных реестрах не согласовываются

отсутствует документ, подтверждающий конкретное основание для выезда

в отношении человека существует установленное законом временное ограничение на выезд

документы утратили силу

Поэтому проверять свою ситуацию лучше раньше времени, а не непосредственно перед поездкой.

Как проверить ограничения на выезд за границу 2026 года

Ранее мы рассказывали, что с мая 2026 Государственная пограничная служба запустила онлайн-сервис «Личный кабинет». Через него граждане могут проверить в реальном времени наличие отдельных временных ограничений на выезд за границу.

В то же время, сервис показывает не все возможные причины отказа в пересечении границы. Речь идет о запретах, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.

Что проверить перед выездом за границу 2026 года

Перед поездкой мужчине следует заранее проверить документы.

Прежде всего, нужно убедиться, что загранпаспорт действующий, военно-учетный документ сформирован и содержит актуальную информацию, а основание для пересечения границы соответствует действующим Правилам.

Если выезд связан с семейными обстоятельствами, инвалидностью, уходом, сопровождением, бронированием или другим специальным основанием, необходимо отдельно проверить перечень подтверждающих ее документов.

Для многодетного отца, воспитывающего троих детей от разных браков, особенно важно иметь документы, подтверждающие не только отцовство, но и содержание детей. При наличии полного пакета подтверждающих документов и надлежаще оформленной отсрочки он может пересечь границу самостоятельно, без детей.

Мобилизация в Украине: кому бронирование не дадут ни при каких обстоятельствах

Напомним, что на Украине право на бронирование от мобилизации имеют не все работники критически важных предприятий. На получение отсрочки влияют многие условия.

ТСН.ua объяснял, кто может претендовать на бронирование и какие военно-учетные специальности делают невозможным его получение.

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