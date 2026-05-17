Мобилизация в Украине: как получить отсрочку и какие документы нужны

В Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн или офлайн — в зависимости от основания и наличия необходимых документов. В то же время, важно подать заявление до момента отправки на службу.

Как оформить отсрочку онлайн

Подать заявление на отсрочку можно через приложение «Резерв+». Для этого необходимо:

обновить военно-учетные данные;

выбрать раздел «Подать запрос на отсрочку»;

скачать необходимые документы.

После проверки заявитель получит электронную справку с QR-кодом.

В то же время, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) от 2025 года больше не принимают заявления на отсрочку.

Как получить отсрочку оффлайн

Если основание для отсрочки не цифровизировано или у человека нет смартфона, оформить отсрочку можно через ЦНАП.

Для этого нужно:

обратиться в любой ЦНАП;

подать необходимые документы — паспорт, справку о присвоении РНОКПП (идентификационный код), а также оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих основание для отсрочки.

После этого администратор передаст документы ТЦК СП.

Решение и справку можно получить в ЦНАП или в электронном виде.

Какие документы нужны

Для оформления отсрочки необходимо предоставить паспорт, справку о присвоении РНОКПП и документы, подтверждающие право на отсрочку.

Если основание связано с состоянием здоровья, обязательно нужно пройти ВЛК или МСЭК — именно их вывод является основанием для оформления отсрочки.

Когда подавать документы

Подать заявление на отсрочку можно в любое время, однако сделать это нужно до момента отправки на службу.

Если военнообязанный получил повестку на ВЛК или для уточнения данных, документы на отсрочку советуют подавать сразу.

Можно ли оформить отсрочку быстрее

Некоторые военнообязанные подают заявление одновременно через ЦНАП и «Резерв+», чтобы ускорить процесс.

В Министерстве обороны объясняют, что это технически возможно, однако такой способ не рекомендуют. Запрос у «Резерв+» прорабатывается до 48 часов, а через ЦНАП — до 14 дней. Если отсрочка уже оформлена через «Резерв+», запрос в ЦНАП будет закрыт, поскольку право на отсрочку уже будет подтверждено.

