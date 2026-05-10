Мобилизация в Украине: какие есть вакансии с бронированием для гражданских и кого могут взять

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Бронирование работников остается одним из ключевых механизмов, позволяющих обеспечить бесперебойную работу государственных органов, критической инфраструктуры, предприятий оборонной сферы, логистики, транспорта, медицины и других важных отраслей.

ТСН.ua рассказывает, кто может получить бронирование в 2026 году, какие документы нужно иметь при себе и какие гражданские вакансии с бронированием от мобилизации доступны в городах Украины сейчас.

Реклама

Кто может получить бронирование от мобилизации

Бронирование работников и должностных лиц, подлежащих воинской обязанности, необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить стабильную работу органов государственной власти, местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение.

Как объясняла ТСН.ua адвокат Марина Бекало, должностные лица госорганов и органов местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

В то же время работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или выполняют работы для нужд ВСУ и других военных формирований, получают бронирование только на шесть месяцев.

«Вместо этого работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Реклама

По истечении этого срока бронирование могут оформить повторно.

Список объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабмина №1109 от 9 октября 2020 года. Для каждой отрасли экономики действует отдельный порядок бронирования.

В то же время, сам порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина №76. Чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать определенным критериям и быть внесена в Единый перечень.

Какие вакансии с бронированием сейчас предлагают в Украине

В настоящее время на украинских сайтах поиска работы доступны тысячи вакансий с возможностью бронирования работников. Больше всего таких предложений — в производстве, логистике, строительстве, транспорте, сфере обслуживания и телекоммуникациях.

Реклама

Среди категорий, где сейчас больше вакансий с бронированием:

рабочие специальности и производство — более 4,4 тысяч вакансий

строительство и архитектура — почти 1,8 тысяч

логистика, состав и ВЭД — около 1,8 тысяч

транспорт и автобизнес — более 1,6 тысяч

администрация и руководство — более 1,4 тысячи

продажи и закупки — более 1,2 тысячи

телекоммуникации и связь — более 1,1 тысячи

медицина и фармацевтика — более 900

IT и компьютерная сфера — более 900

В общей сложности на платформах по поиску работы сейчас доступны десятки тысяч вакансий с возможностью бронирования работников.

Работа в Киеве с бронированием

В Киеве оборонно-промышленное предприятие ищет комплектующие с навыками вождения. Работнику предлагают зарплату 30 тысяч гривен чистыми. Работа — полная занятость на правом берегу столицы.

От кандидата требуется опыт работы от двух лет и высшее образование. Основные обязанности связаны с комплектованием продукции и работой предприятия оборонного сектора.

Реклама

Вакансии с бронированием

Водитель-экспедитор с бронированием в Киеве

Компания, которая занимается продажей автостекла и сопутствующих товаров, ищет водителя-экспедитора категории С для работы по Украине, в частности, в восточных регионах. Работнику предлагают бронирование.

Зарплата составляет от 45 до 50 тысяч гривен — ставка плюс бонусы.

Работодатель готов взять студента или человека с инвалидностью. В то же время, нужен опыт работы от одного года. В обязанности входит доставка товара, работа по документации и перевозке продукции служебным автомобилем компании.

Вакансии с бронированием

Заведующий складом в Киеве с бронированием

Компания-импортер специй и сушеных овощей ищет заведующего складом в Киеве. Работнику предлагают зарплату в 40 тысяч гривен и полную занятость с бронированием.

Реклама

От кандидата ждут опыт работы от двух лет. Основные задачи — организация работы склада, контроль остатков товара, координация логистики и персонала.

Вакансии с бронированием

Работа с бронированием во Львове

Сеть супермаркетов ищет менеджера службы охраны для западного региона. Работа доступна во Львове. От кандидата требуют высшее образование и не менее двух лет опыта работы.

Будущий работник должен координировать работу службы охраны, контролировать безопасность объектов и организовывать взаимодействие персонала.

Вакансии с бронированием

Сварщик в Василькове с бронированием

Предприятие по металлургической отрасли ищет сварщика в Василькове.

Реклама

Зарплата составляет от 35 до 40 тысяч гривен. Работник должен заниматься сваркой деталей для изготовления дымоходных труб, контролировать качество работ и соблюдать техническую документацию.

Среди требований опыт работы от одного года, внимательность и желание совершенствовать навыки. Образование не обязательно — главное профессиональные умения.

Компания обещает официальное трудоустройство, бронирование, современное оборудование и удобные условия труда.

Вакансии с бронированием

Строитель с бронированием в Николаеве

В Николаеве ищут технику для выездного обслуживания рабочих локаций. Зарплата составляет от 35 до 45 тысяч гривен.

Реклама

Работник должен выполнять мелкие ремонтные и хозяйственные работы — ремонтировать розетки, устранять несложные неисправности, работать с плиткой и техническим оборудованием.

От кандидатов ожидают опыт работы двух лет и базовые знания электричества. Также подойдет незаконченное высшее образование.

Могут ли мобилизовать забронированного работника во время отпуска

По словам адвоката Марины Бекало, забронированные работники критически важных предприятий не подлежат мобилизации на весь срок отсрочки. Это прямо предусмотрено статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В то же время, постановление Кабмина №76 предусматривает исключительный перечень случаев, когда отсрочку могут аннулировать. Среди них:

Реклама

лишение предприятия статуса критически важного

завершение срока действия бронирования

временное прекращение трудового договора

увольнение работника

«Согласно Закону Украины „Об отпусках“, за работником гарантированно сохраняется рабочее место, должность и заработная плата во время пребывания работника в отпуске. Поскольку за время отпуска трудовые отношения между работником и работодателем не прекращаются, для отмены отсрочки в связи с бронированием нет оснований», — подчеркнула Марина Бекало.

Какие документы нужно иметь забронированному работнику

Юристы отмечают, что даже наличие бронирования не всегда гарантирует отсутствие проблем с ТЦК, если документы оформлены некорректно или информация не внесена в реестры.

Чаще проблемы возникают, если работник не имеет актуальной справки или приказа о бронировании, данные о броне еще не внесены в электронные базы или работодатель сообщил об оформлении бронирования, но документы фактически не представлены или не согласованы

Специалисты советуют во время поездок, командировок или отпуска обязательно иметь при себе:

Реклама

оригинал или заверенную копию документа о бронировании

военно-учетные документы

документы, удостоверяющие личность

подтверждение актуального места работы

Также необходимо проверять срок действия брони и убедиться, что информация внесена в государственный реестр.

В случае спорных ситуаций, юристы советуют фиксировать возможные нарушения и обжаловать незаконные действия работников ТЦК СП.

Бронирование хотят посмотреть: что известно

Напомним, в Верховной Раде заговорили о пересмотре подходов к бронированию работников. Нардеп Руслан Горбенко заявил, что количество критических предприятий могут снизить, а систему бронирования — проверить на злоупотребления.

«На сегодняшний день есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности ежеквартально повышаются», — сказал депутат.

Реклама

Горбенко обратил внимание, что особенно тщательно нужно проверять предприятия оборонно-промышленного комплекса, получающие 100% бронирование работников.







Новости партнеров