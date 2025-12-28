Мобилизация в Украине: какие изменения будут в 2026 году — главное, что нужно знать

Мобилизация в Украине

В Украине и дальше действует военное положение и общая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет действующую отсрочку или бронирование. Однако уже с 1 января 2026 правила изменятся.

ТСН.ua объясняет, какие ключевые изменения в мобилизации и бронировании ждут украинцев и кому следует подготовиться к новым требованиям.

Возможно усиление мобилизации в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно заявил о необходимости усиления мобилизации и рекрутинга в ответ на активные наступательные действия российской армии. По его словам, Украина должна укреплять обороноспособность и армейские подразделения, ведь именно человеческий ресурс является ключевым для успешной обороны.

Сырский подчеркнул, что базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) уже увеличена до 51 дня. Плюс мобилизованные пройдут обучение по военной специальности (14-40 дней) и будут иметь адаптационный период (продолжительность не уточняется).

Главнокомандующий также анонсировал модернизацию учебных центров и улучшение условий подготовки, чтобы военные получали качественные навыки выхода на фронт.

В то же время, Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что нынешние темпы мобилизации — около 30 тысяч человек в месяц — покрывают лишь половину потребностей армии. Он отметил, что проблема существует не только в количестве, но и в качестве подготовки и мотивации новобранцев.

Костенко подверг критике методы привлечения военнообязанных, которые, по его мнению, не обеспечивают морально мотивированного состава. Он призвал установить четкие правила мобилизации и принять сложные, но необходимые решения для усиления армии.

Срок подготовки мобилизованных изменят

В своем заявлении главнокомандующий сообщил, что, кроме базового обучения, новобранцы проходят профессиональную подготовку и адаптационный период в частях. Планируется повышение уровня инструкторов, обновление оборудования и усовершенствование программ обучения.

Отдельное внимание Сырский уделил адаптационному периоду, ведь именно на этом этапе происходит больше всего случаев самовольного ухода из частей. По его словам, комплексная программа адаптации должна снизить такие случаи.

Забронированным могут запретить выезжать за границу

Костенко также сообщил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №14210, предусматривающий временный запрет выезда за границу для части забронированных мужчин. Ограничение будет относиться к тем, кто получил 45-дневное бронирование для устранения нарушений военного учета.

По его словам, такая норма должна предотвратить попытки незаконного выезда за пределы Украины и злоупотребление бронированием. Дата рассмотрения законопроекта пока неизвестна, но это может произойти на ближайшем пленарном заседании парламента.

Кто потеряет бронирование в 2026 году

С 1 января 2026 г. в Украине вступят в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия могут оставлять сотрудников на рабочих местах только при условии, что их официальная заработная плата будет отвечать повышенным требованиям.

Сегодня для бронирования необходимо выплачивать минимум 20 тысяч гривен, однако с 2026 года порог вырастет до 21,6 тысячи гривен в месяц. Это связано с увеличением минимальной заработной платы, которая согласно госбюджету на следующий год составит 8647 гривен. По формуле, закрепленной в правилах бронирования (минимальная зарплата × коэффициент 2,5), предприятия должны обеспечить выплаты на уровне не менее 21617 гривен.

По словам адвоката Марины Бекало, эти требования касаются работников критически важных предприятий, ведь именно они могут претендовать на бронирование в период мобилизации и военного положения.

Если компания не обеспечит установленный уровень оплаты труда, она автоматически потеряет право на бронирование, а военнообязанные работники — отсрочку от мобилизации.

Процедуру продления отсрочки упростят, но не для всех

В Минобороны сообщили об обновлении правительственного порядка продления отсрочек для опекунов и лиц, ухаживающих за родственниками или людьми, нуждающимися в постоянной поддержке. Теперь механизм продления отсрочки станет проще и будет работать автоматически.

Вместо того чтобы подавать значительный пакет документов, опекунам достаточно будет указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) лица, за которым осуществляется уход. Это позволит системам реестров корректно обмениваться данными и минимизирует бюрократию.

В министерстве подчеркивают, что такие изменения гарантируют стабильную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек, а также обеспечивают защиту прав граждан, осуществляющих уход за подопечными.

Повестки будут вручать по-новому

Теперь повестки могут получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, блокпостах и пунктах пропуска через границу. Такие изменения делают мобилизационный процесс более комплексным и уменьшают серые зоны, где можно было избежать учета.

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал перечень лиц, имеющих право вручать повестки, кроме ТЦК. К ним относятся:

представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (военных администраций);

сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;

работники предприятий, учреждений и организаций;

представители подразделений разведывательных органов и СБУ (лишь резервистам и военнообязанным, состоящим на учете в этих органах).

Повестки могут быть вручены по разным адресам и обстоятельствам:

по месту жительства (официально зарегистрированного);

по месту работы или учебы;

в общественных местах и зданиях;

в местах массового скопления людей;

непосредственно в ТЦК;

на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

Важные изменения в бронировании военнообязанных

8 декабря Кабинет Министров Украины принял обновленные правила бронирования военнообязанных. Цель перемен — ускорить защиту персонала критически важных предприятий и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и обеспечить непрерывную работу этих секторов во время мобилизации.

Ключевое нововведение — отмена 72-часового срока проверки списков работников для предприятий, уже имеющих подтвержденный статус критически важных. Это позволяет быстрее принимать решение.

Кроме того, правительство ввело льготное бронирование для работников ОПК на 45 календарных дней. За это время сотрудники должны устранить нарушения правил военного учета, чтобы сохранить отсрочку.

Новые правила вступают в силу с даты официального опубликования постановления. Это позволяет критически важным компаниям и предприятиям ОПК оперативно перейти на обновленный механизм бронирования и обеспечить защиту своих работников во время мобилизации.