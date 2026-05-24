Мобилизация в Украине: кого точно не призовут летом 2026 года

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

Несмотря на то, что в Украине призывной возраст охватывает мужчины от 18 до 60 лет, мобилизация касается не всех. Решающую роль играет статус человека — военнообязан ли он, а также наличие отсрочки или оснований для непригодности к службе.

ТСН.ua рассказывает, кого точно не могут мобилизовать летом 2026 и кто имеет право на отсрочку.

Кого не могут призвать

Мужчин младше 25 лет, которые не проходили военную службу и не находятся в запасе, мобилизовать не могут. Они имеют статус призывников, а попасть в армию могут только добровольно по контракту «18–24».

Реклама

Впрочем, из этого правила есть исключение. Если человек к 25 годам уже проходил военную службу или имеет военную подготовку, он автоматически приобретает статус военнообязанного. В таком случае его могут мобилизовать еще до достижения 25-летнего возраста.

Для большинства военнообязанных предельный возраст службы составляет 60 лет. В то же время, для высшего офицерского состава его могут продлить до 65 лет. После 60 лет можно остаться на службе добровольно — по контракту.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка — это временное освобождение от мобилизации. Закон предусматривает несколько оснований для ее оформления: семейные обстоятельства, обучение, работа или состояние здоровья.

Не подлежат мобилизации мужчины, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, если не имеют задолженности по уплате алиментов.

Реклама

Также право на отсрочку имеют родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, ухаживают за ребенком с инвалидностью или заботятся о близких родственниках с инвалидностью I или II группы.

Отдельно законом предусмотрена отсрочка для семей, в которых одна из супругов проходит военную службу, а в семье есть несовершеннолетний ребенок.

Не могут мобилизовать и тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты Украины.

Основанием для отсрочки или полного увольнения от службы может быть состояние здоровья. В частности, это касается людей с инвалидностью I, II или III группы. Кроме того, до года отсрочки могут предоставить тем, кого военно-врачебная комиссия (ВЛК) сочла непригодными.

Реклама

Временное право не идти в армию имеют и некоторые студенты — прежде всего те, кто впервые получает высший уровень образования.

Отсрочку могут оформить докторанты, интерны, педагоги и преподаватели, если они работают по меньшей мере на 0,75 ставки.

Некоторые исключения предусмотрены для госслужащих, судей, народных депутатов, дипломатов и работников органов военного управления.

Еще одна категория — работники критически важных предприятий. Речь идет об оборонной сфере, медицине, энергетике, связи и других областях, без которых страна не может стабильно функционировать. Для таких работников работает механизм бронирования.

Реклама

Право на отсрочку также имеют гражданские, находившиеся в русском плену.

При каких болезнях не мобилизуют

Перечень заболеваний, которые могут служить основанием для непригодности к службе, определяет приказ Минобороны №402.

В частности, речь идет о тяжелых психических расстройствах, онкологических заболеваниях с метастазами, серьезных болезнях сердца, легких, почек и нервной системы.

Основанием для негодности могут стать тяжелые формы эпилепсии, ампутации конечностей, серьезные проблемы с позвоночником, бронхиальная астма, сердечная недостаточность или сахарный диабет.

Реклама

В список входят и некоторые инфекционные заболевания, в частности ВИЧ, СПИД, туберкулез и тяжелые формы гепатита.

Впрочем, окончательное решение в каждом конкретном случае принимает военно-врачебная комиссия. Именно ВЛК определяет, полностью ли человек непригоден к службе, должен ли пройти лечение и повторный осмотр.

Новости партнеров