Мобилизация в Украине

Бумажные повестки в Украине в ходе мобилизации могут вручаться либо при уведомлении военнообязанных на улицах или на блокпосте работниками ТЦК и СП.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал адвокат Роман Ухов.

Кроме того, бумажная повестка может вручаться на предприятии через лиц, отвечающих за мобилизацию на предприятии — это может быть директор или уполномоченное лицо.

Повестки также могут быть вручены в бумажном виде через «Укрпочту» или через соответствующих лиц, привлекаемых от органов местного самоуправления, осуществляющих оповещение населения.

По словам Романа Ухова, повестка должна быть подписана непосредственно начальником органа ТЦК и СП — на ней должна стоять его личная подпись и печать.

«Или повестка может быть распечатана с указанием электронно-цифровой подписи, действительности этой подписи и даты и времени подписания такой повестки средством электронно-цифровой подписи», — отметил адвокат.

Повестка считается врученной, когда личность лично расписалась о ее вручении.

«Или когда зафиксировано, что лицу вручалась такая повестка, и должным образом зафиксировано, что лицо понимает, что ему вручается такая повестка, однако отказалась от подписания такой повестки», — объясняет адвокат.

Повестка также считается врученной, если она поступила средствами «Укрпочты», однако личность ее не получила. В данном случае органы ТЦК также считают, что повестка вручена, когда она вернулась с отметкой о том, что лицо отказалось от получения или не получило эту повестку.

«Однако в последнем случае есть очень неплохая судебная практика. Лицо может обращаться в суд и обжаловать такие действия органов ТЦК и доказывать перед судом, что действительно у нее не было возможности ознакомиться с содержанием такой повестки, было не уведомление о наличии такой повестки на почте, и суды в основном принимают решения в пользу граждан в этом случае», — говорит Роман Ухов.

Ранее мы писали, действительно ли в апреле в Украине появятся электронные повестки в «Резерв+».