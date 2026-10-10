Мобилизация в Украине: кто имеет право останавливать и проверять авто на мобильном блокпосту

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ходе военного положения правоохранители и военные могут разворачивать временные блокпосты в зависимости от оперативной ситуации. На таких пунктах могут проверять документы и транспорт, представители ТЦК и СП — вручать повестки.

В то же время полномочия разных представителей на блокпостах отличаются. ТСН.ua рассказывает, имеют ли право задерживать людей или принудительно доставлять их в ТЦК.

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Где могут устанавливать мобильные блокпосты

Мобильные блокпосты являются временными пунктами контроля, которые при необходимости можно перемещать. Их устанавливают для предотвращения диверсионной деятельности, контроля транспортных потоков и проверки документов граждан.

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Согласно постановлению Кабмина №1455 от 29 декабря 2021 года и законодательству о правовом режиме военного положения, такие контрольные пункты могут размещаться на въездах и выездах из населенных пунктов.

Также военные администрации совместно с Национальной полицией могут устанавливать их у объектов критической инфраструктуры, на границах административных территорий и внутренних автомобильных дорогах стратегического значения.

Работу таких пунктов регламентируют, в частности, закон «О Национальной полиции» и закон «О вооруженных силах Украины».

Кто имеет право останавливать автомобили и проверять документы

Право останавливать транспорт и требовать документы на блокпостах имеют не все находящиеся там представители.

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Проверять документы и устанавливать личность могут военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Такие полномочия предусмотрены законодательством об ВСУ и правовом режиме военного положения.

Также соответствующие полномочия обладают работниками Национальной полиции. В контроль транспорта и граждан могут привлекать и силы территориальной обороны.

Кроме того, такие права обладают военнослужащими Национальной гвардии Украины в соответствии с законодательством.

Могут ли представители ТЦК вручать повестки на блокпостах

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать военнообязанным повесткам непосредственно на блокпостах.

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Закон разрешает извещать граждан о вызове по месту их фактического пребывания. Повестка может быть вручена не только в помещении ТЦК и СП, но и в общественном месте или на блокпосту.

В то же время, проверка документов и установление личности во время таких действий должна происходить с участием работников полиции или военнослужащих ВСУ.

Полномочия представителей ТЦК при уведомлении ограничиваются вручением надлежащим образом оформленной повестки.

Что должно быть в повестке

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина;

наименование ТЦК и СП, выдавшего документ;

цель вызова — взятие на военный учет, прохождение ВЛК, уточнение учетных данных или призыв на военную службу;

место, день и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

Правильно врученной считается повестка, которую передали лично под подпись или отправили по почте с соблюдением предусмотренных законом условий.

Кто может входить в группу оповещения

Согласно постановлению Кабмина №560, в группы оповещения могут входить представители районных и городских государственных или военных администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и СП и полицейские.

Во время оповещения жителей многоквартирных домов в такие группы также могут включать гражданских лиц. Это, в частности, могут быть руководители или председатели правления ОСМД, представители работодателей и учебных заведений.

Могут ли представители ТЦК быть в гражданском

ТЦК и СП — органы военного управления, а их штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками Вооруженных сил Украины.

Если в группу оповещения входит военнослужащий ТЦК и СП, то во время исполнения служебных обязанностей он должен быть в военной форме.

Гражданскую одежду могут носить гражданские лица, входящие в группу оповещения, в том числе представители ОСМД, работодателей, учебных заведений или исполнительных органов местных советов.

Какие документы предъявит представитель ТЦК

При уведомлении уполномоченное лицо группы должно сообщить гражданину цель остановки, прибытия и общения.

По требованию гражданина он должен предъявить паспорт гражданина Украины, удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение, а также удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Такое удостоверение должно быть удостоверено руководителем соответствующего органа или учреждения и скреплено гербовой печатью.

Должны ли ТЦК использовать бодикамеры

С 1 сентября 2025 года работники ТЦК и СП, входящие в группы оповещения, должны носить нагрудные бодикамеры.

Фото- и видеофиксация предусмотрена при предъявлении и проверке документов, вручении повесток и других административных процедур. Представитель ТЦК, использующий камеру, должен уведомить гражданина о съемке.

Запись должна вестись непрерывно от начала исполнения служебных обязанностей по уведомлению и до завершения соответствующих мер. Камера должна быть закреплена на форменной одежде — на груди или другим способом, обеспечивающим фиксацию событий.

Участникам групп оповещения запрещено удалять или изменять записи, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним.

Могут ли ТЦК забрать человека в военкомат

Представители ТЦК и СП не имеют законных полномочий самостоятельно задерживать граждан и принудительно доставлять их в ТЦК.

Если у человека нет документов или есть признаки правонарушения, административное задержание осуществляют исключительно правоохранители. При этом должна быть соблюдена соответствующая процедура, в том числе составлен протокол административного задержания.

ТЦК не могут самостоятельно производить такое задержание — независимо от того, используется служебный или гражданский автомобиль.

Могут ли ТЦК забрать телефон или другие личные вещи

Законодательство не предоставляет представителям ТЦК и СП полномочий применять физическое или психологическое принуждение, силой задерживать граждан, содержать их в помещении или забирать личные вещи, документы или средства связи.

Такие насильственные действия могут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП.

Можно ли снимать представителей ТЦК по телефону

В случае сомнений в надлежащей видеофиксации гражданин может самостоятельно снимать правонарушения. Такие материалы могут использоваться в качестве доказательств с соблюдением процессуальных норм.

В то же время существуют ограничения публичного распространения фото и видео с представителями ВСУ и других военных формирований, блокпостами, территориями воинских частей и военной техникой.

Если человек фиксирует возможное превышение служебных полномочий или иное правонарушение со стороны представителей ТЦК, такие материалы могут быть переданы следователю или прокурору в рамках уголовного производства.

Что делать в случае превышения полномочий

В случае неправомерных действий представителей ТЦК и СП можно фиксировать и подавать заявление в правоохранительные органы.

По словам адвоката Марины Бекало, такие видеоматериалы следует потребовать приобщить к материалам соответствующего производства как доказательства.

В то же время во время фото- и видеофиксации следует учитывать ограничения публичного распространения материалов с представителями военных формирований, блокпостами, территориями воинских частей и военной техникой.

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