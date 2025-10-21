Мобилизация в Украине: кто, кроме ТЦК, может принести и вручить повестку

Кроме военнослужащих ТЦК оповещением уполномочены заниматься еще ряд должностных лиц / © ТСН

После громкого скандала в Тернопольской области, где полиция задержала шестерых военнослужащих, которые должны были усилить мобилизационные меры, а вместо этого подозреваются в том, что занимались похищением людей ради наживы, в Украине снова заговорили о том, кто, кроме военнослужащих ТЦК, уполномочен вручать повестку.

Как известно, существующие нормы недавно были несколько изменены. Например, Тернопольский областной ТЦК неделю назад среди прочего сообщил следующее: «Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности».

Адвокаты назвали перечень лиц, которых может привлечь ТЦК

В комментари для ТСН.ua адвокаты, которые специализируются в том числе и в вопросах мобилизационного законодательства, напомнили о случаях, когда, например, к платежке за коммунальные услуги прикреплялась повестка. По состоянию на сейчас, по имеющейся у юристов информации, такое практически не практикуется, но, кроме военнослужащих ТЦК, есть ряд уполномоченных лиц, которые могут сообщить мужчине о необходимости прибыть в ТЦК.

«Однозначно — работодатели. Они получают распоряжение от ТЦК об обязательности оповещения. Они, работодатели, обязаны в трехдневный срок отреагировать на это распоряжение. При невыполнении этих требований грозят штрафные санкции от 50 тыс. грн. Ответственность за нарушение, за неуведомление, будет нести руководитель предприятия», — говорит адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, согласно действующему законодательству, к оповещению могут быть привлечены сельские старосты: «Они также уполномочены руководителями ТЦК проводить оповещения. Также были внесены изменения в законодательство, после чего проводить оповещения уполномочили руководителей ОСМД».

Что касается последних, то, по данным открытых источников, главы ОСМД привлекались к процессу оповещения — открывали двери подъездов военнослужащим ТЦК.

К этому Екатерина Анищенко добавляет, что прикрепление повесток к коммунальным платежкам, похоже, уже осталось в прошлом после того, как в прошлом году положили начало практике направлять повестки заказным письмом.

Какими полномочиями наделены ОСМД и ЖЭКи

В свою очередь адвокат Роман Симутин уточняет, что законодательством определена возможность привлечения к оповещению, например, глав ОСМД, но в случае игнорирования руководителем ОСМД таких мер, фактически наказать его невозможно.

Но, как уточняет Симутин, например, на руководителя ЖЭКа также может быть возложена обязанность быть вовлеченным в процесс оповещения.

«Если военнообязанный отказывается от повестки, то руководитель ЖЭКа это фиксирует», — уточняет Симутин.

По его словам, также действуют в аналогичных ситуациях и сельские старосты.

«Если военнообязанный, например, отказывается, староста обязан это зафиксировать и передать информацию в ТЦК», — говорит Роман Симутин.

Ранее сообщалось о том, как и после этого могут усилить мобилизацию в Украине. Одной из возможных причин эксперты называют призыв резервистов в России.