Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку в мае
Некоторые граждане могут потерять отсрочку уже в мае из-за проблем с данными в государственных реестрах.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва, большинство таких отсрочок продолжается автоматически. В то же время, некоторые граждане могут потерять ее уже в мае из-за проблем с государственными реестрами.
Какие отсрочки продолжаются автоматически
Автоматическое продление возможно в случаях, когда необходимые данные содержатся в государственных реестрах и основание для отсрочки не изменилось.
Это касается:
людей с инвалидностью;
временно непригодных;
родителей детей с инвалидностью;
многодетных родителей;
студентов и педагогов;
родственников погибших военных;
освобожденных из плена.
В случае автоматического продления пользователь получает соответствующее уведомление в «Резерв+».
Как проверить, продолжили ли отсрочку
Если отсрочка продлена, в приложении появится сообщение, а в военно-учетном документе будет указана новая дата действия.
Кому могут не продлить отсрочку
Чаще всего причиной отказа в автоматическом продлении становятся проблемы с данными в государственных реестрах.
В частности, речь идет о:
неактуальные ФИО или дату рождения;
отсутствие информации об инвалидности;
неподтвержденные родственные связи;
отсутствие данных об уходе.
Если система не находит подтверждения основания отсрочки, ее автоматически не продолжают. В таком случае необходимо проверить свои данные, обратиться в органы соцзащиты или Пенсионного фонда, а также подать необходимые документы через ЦНАП.