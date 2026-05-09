Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку в мае

Некоторые граждане могут потерять отсрочку уже в мае из-за проблем с данными в государственных реестрах.

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва, большинство таких отсрочок продолжается автоматически. В то же время, некоторые граждане могут потерять ее уже в мае из-за проблем с государственными реестрами.

Какие отсрочки продолжаются автоматически

Автоматическое продление возможно в случаях, когда необходимые данные содержатся в государственных реестрах и основание для отсрочки не изменилось.

Это касается:

  • людей с инвалидностью;

  • временно непригодных;

  • родителей детей с инвалидностью;

  • многодетных родителей;

  • студентов и педагогов;

  • родственников погибших военных;

  • освобожденных из плена.

В случае автоматического продления пользователь получает соответствующее уведомление в «Резерв+».

Как проверить, продолжили ли отсрочку

Если отсрочка продлена, в приложении появится сообщение, а в военно-учетном документе будет указана новая дата действия.

Кому могут не продлить отсрочку

Чаще всего причиной отказа в автоматическом продлении становятся проблемы с данными в государственных реестрах.

В частности, речь идет о:

  • неактуальные ФИО или дату рождения;

  • отсутствие информации об инвалидности;

  • неподтвержденные родственные связи;

  • отсутствие данных об уходе.

Если система не находит подтверждения основания отсрочки, ее автоматически не продолжают. В таком случае необходимо проверить свои данные, обратиться в органы соцзащиты или Пенсионного фонда, а также подать необходимые документы через ЦНАП.

