Мобилизация в Украине: кто не сможет получить бронирование из-за новой отметки в "Резерв+"
По словам адвоката, в таком случае бронирование военнообязанного становится невозможным.
У многих военнообязанных в приложении «Резерв+» недавно появилась отметка из-за которой они не могут получить бронирование от мобилизации в Украине.
Об этом рассказала адвокат Татьяна Потапова у себя в Instagram. По ее словам, в таком случае бронирование военнообязанного становится невозможным.
«Я не знаю, что это делается. Последние несколько дней топ обращений – это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Да, действительно, друзья невозможно забронировать резервиста по общему классическому правилу, потому что постановление Кабинета министров этого не предусматривает», — рассказала Татьяна Потапова.
Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что статус резервиста напрямую влияет на возможность получить бронирование.
«Резервисты не подлежат бронированию, поскольку законодательством не предусмотрено бронирование лиц, имеющих статус резервистов. Бронированию подлежат только военнообязанные лица», — отметила она ТСН.ua.
По словам адвоката, это также связано с тем, что военный оперативный резерв предназначен для быстрого доукомплектования боевых частей в случае обострения военной ситуации, для ротации или быстрого развертывания сил на фронте.
«То есть такие лица учитываются в резерве для первоочередной мобилизации в случае необходимости дополнительных сил на фронте», — пояснила Марина Бекало.
