Мобилизация в Украине: могут ли отцы троих детей потерять отсрочку и когда

В Украине бурно обсуждают отсрочку от мобилизации для мужчин, имеющих троих и больше несовершеннолетних детей. / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация и по состоянию на сегодняшний день есть более десятка категорий мужчин, имеющих право на отсрочку. Одни из таких — мужчины, имеющие на содержании трех или более несовершеннолетних детей. В то же время, в последнее время в соцсетях начали очень бурно обсуждать тему именно этой отсрочки и ставить вопрос о том, не отменят ли ее, если количество таких отцов будет увеличиваться. Как следствие, дошло до того, что отдельные пользователи соцсетей, которые оставляли комментарии под соответствующими постами, перешли границы цензурного общения.



Так, в одном из «мамских блогов» многие пользователи отреагировали на такой комментарий: «А кто-то должен ваших детей защищать. Многодетные в первую очередь должны идти и защищать свою семью». Другими словами, дискуссия кое-где превратилась в откровенную брань с использованием оскорблений.



В комментирование вмешалась, например, и женщина, которая написала следующее: «Когда меня спрашивают, родили ли для „брони“, то я говорю: „И вы родите“. Никто не видел, через что я прошла, чтобы иметь это маленькое счастье. Это была моя последняя возможность стать еще раз мамой, и я ее использовала».

Мнения еще ряда комментаторов разделились. Одни задали вопрос о том, мол, а если в семье один или два ребенка, то они тоже требуют внимания отца, отдельные женщины-комментаторы написали, что в их семьях три маленьких ребенка, но мужья сознательно решили не использовать право на отсрочку и по состоянию на данный момент защищают Украину на поле боя.

Реклама

Один из комментариев под постом об отсрочке. Скриншот со страницы в соцсети

Еще один из комментариев под постом об отсрочке. Скриншот со страницы в соцсети

Некоторые из пользователей предположили, что отсрочку могут отменить. Скриншот со страницы в соцсети

Комментаторам ответила женщина, родившая третьего ребенка. Скриншот со страницы в соцсети

Впрочем, в соцсетях сразу несколько комментаторов выдвинули версию, мол, в Украине могут отменить право на отсрочку многодетным мужчинам. И пошутили, мол, «эпоха Бронислав и Брониславов, время, когда украинцы внезапно полюбили многодетность, не вечны».



В Раде ответили о судьбе отсрочки для многодетных мужчин

Более подробно ситуацию в комментарии для ТСН.ua прояснила представительница парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, которая неоднократно комментировала ход мобилизации.



Она рассказала, что при подготовке изменений к мобилизационному законодательству, в частности по отсрочке многодетным мужчинам, были учтены позиции сразу нескольких ведомств.



«Это (внедрение нормы об отсрочке — Ред) была четкая позиция министерства социальной политики, она была поддержана в том числе и министерством обороны. Учитывая, что это был правительственный законопроект, при его рассмотрении в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки эта норма, безусловно, была поддержана. Все было обосновано цифрами, было обосновано тем, чтобы была возможность держать тыл и чтобы двигаться дальше», — говорит Ирина Фриз.



Реклама

К этому она добавила, что ключевым критерием было то, что за тремя и большими несовершеннолетними детьми требуется усиленный уход.



На уточняющий вопрос о том, соответствуют ли действительности слухи о том, что эта норма может быть пересмотрена, парламентарий ответила, что никакого решения нет даже на обсуждении.



«Никакой зарегистрированной инициативы по пересмотру этой нормы я не видела. Кулуарных разговоров по этой теме тоже не слышала», — говорит Ирина Фриз.



Опрошенные ТСН.ua некоторые из родителей троих детей уточнили, что имеют право беспрепятственно ездить за границу, но с условием сопровождения детей или в том случае, если дети находятся за границей.



Реклама

«Кроме того, есть обязанность обновлять приложение „Резерв+“ каждые 90 дней, но это действительно удобно, не надо стоять в очередях в ТЦК», — рассказал нам отец троих несовершеннолетних детей.

Кто имеет право на отсрочку

Согласно действующему законодательству, есть ряд категорий мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации:

лица с инвалидностью;

непригодные к службе по состоянию здоровья;

многодетные отцы;

одинокие отцы;

опекуны и попечители;

лица, чьи близкие родственники погибли при защите Украины;

освобожденные из плена;

лица, получающие высшее образование по дневной или дуальной форме;

отдельные категории работников критически важных предприятий, государственных служащих, судей, научных работников и педагогов.

Напомним, ранее сообщалось о том, кого призовут в первую очередь и как может прийти повестка. Также было разъяснено о том, какие основания есть для получения отсрочки.