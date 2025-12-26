Мобилизация в Украине: назван перечень лиц, которые могут вручать повестки

Повестки военнообязанным могут вручить в ряде учреждений / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и на днях территориальные центры комплектования и социальной поддержки на своих официальных ресурсах сообщили о том, кто, кроме их представителей, имеет право вручать повестки военнообязанным.

В перечне сообщается о нескольких категориях чиновников и представителей правоохранительных органов.

ТЦК привели следующий перечень тех, кто имеет право вручать повестки:

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций)

Представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов

Представители предприятий, учреждений, организаций

Представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете). Какими именно полномочиями наделены, например, представители городских и поселковых советов, представители ЖЭКов — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали адвокаты, специализирующиеся в том числе и в вопросах мобилизации. «Они наделены полномочиями как раз вручать повестки. То есть, осуществлять оповещения», — говорит адвокат Екатерина Анищенко. По ее словам, происходит такой алгоритм: «Приходит распоряжение от ТЦК, где последний просит оповестить/обеспечить явку. Соответственно, уполномоченные лица обязаны отреагировать на это. К примеру, руководитель ЖЭКа обязан вручить повестку. Если лицо отказывается получать или гражданина не обнаружили по адресу проживания, то в таком случае составляется акт об этом».

Кроме того, полномочиями оповещать граждан наделены представители администраций и поселковых советов.

«Физически это может выглядеть так: есть телефонный звонок, во время которого сообщается военнообязанному, что он должен явиться для вручения повестки. Но, как мне известно из практики, например, главы ОСМД могут прийти по адресу жительства военнообязанного», — говорит Екатерина Анищенко.

По ее словам, работники учреждений, которых государство наделило полномочиями вручать повестки, должны уведомить ТЦК о результатах своей работы.

«Если повестка вручена, а лицо не явилось, то такому мужчине грозит штраф», — уточняет она и добавляет, что только время покажет, насколько действенным является механизм привлечения должностных лиц к процессу оповещения.

В свою очередь адвокат Андрей Межирицкий говорит, что механизм привлечения к процессу должностных лиц, не имеющих отношения к ТЦК, по его мнению, не очень эффективен.

«ТЦК действительно может делегировать полномочия другим должностным лицам осуществлять оповещения конкретных лиц. То есть тех лиц, которые либо им подчинены, либо проживают на той территории, которая находится в зоне ответственности конкретных должностных лиц», — говорит Межирицкий.

Он уточняет, что все это прописано в постановлении Кабмина №1487.

И добавляет, что, например, поселковый голова не может самостоятельно выписать кому-либо повестку, а руководствуется исключительно распоряжениями ТЦК по определенным им (ТЦК) перечнем лиц, которых следует оповестить.

«Но на самом деле этот механизм работает только на предприятиях, когда человек сам приходит на работу. У других, например, тех же председателей поселковых советов, нет механизмов реализовывать право оповещать граждан. Как они будут искать военнообязанных?», — говорит адвокат Межирицкий.

Резюмируя, он предполагает, что аналогичная ситуация и с городскими военными администрациями, у которых есть право оповещать, но механизм реализации этого права — вопрос открытый.

Где и когда могут вручить повестку

По данным ТЦК, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется сейчас круглосуточно.

ТЦК обнародовали такой перечень мест, где может быть вручена повестка:

