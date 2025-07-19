В ВСУ ответили, что штрафы за необновление данных не отменены / © ТСН

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Ряд украинских адвокатов на днях сделали десятки публичных заявлений о том, что якобы после 17 июля 2025 года ТЦК не смогут наложить штрафы на тех военнообязанных, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Юристы объясняют это тем, что истек годовой срок привлечения к ответственности именно за это нарушение.

Например, как рассказал в комментарии для ТСН.ua адвокат, специализирующийся, в частности, в вопросах мобилизационного законодательства Роман Симутин, многие не обратили внимание на примечание в статье 210 Кодекса об админнарушениях.

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«Проще говоря, там указано, что лицо нельзя привлечь к ответственности, если информацию о нем можно узнать из других государственных реестров. В своих решениях суды, когда отменяли штрафы, отмечали, что ТЦК должны были уточнить, какой информации им не хватало. То есть, эта норма сама по себе, как говорится, была мертвой», — говорит Симутин.

В то же время, по словам нескольких юристов, норму о штрафовании нарушителей, не обновивших данные, можно считать дискуссионной. Из-за того, что с 16 июля 2024 прошел год.

Однако Роман Симутин разъясняет, что истекший срок не спасет нарушителей мобилизационного законодательства, например, от объявления в розыск работниками ТЦК.

В свою очередь, в ВСУ четко и однозначно в комментарии для ТСН.ua ответили, что трактовка отдельных юристов о том, что после 17 июля 2025 года ТЦК не смогут штрафовать нарушителей за необновление данных, ошибочны и не соответствуют действительности.

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«Заявления отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за необновление военно-учетных данных не соответствуют действительности», — сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев (ТЦК подчинены Сухопутным войскам — Ред.).

И продолжил: «Штрафы, предусмотренные за нарушение военного учета, остаются. Если человек самостоятельно прибудет в ТЦК, то у него будет возможность уплатить вдвое меньше — 8500».

В ВСУ подчеркивают, что появление в информпространстве ложных заявлений по штрафам может в определенной степени «расслабить» военнообязанных, а невыполнение требований законодательства способно породить новую волну штрафов.

Ранее сообщалось о том, что в «Резерве» запустят новые типы отсрочок онлайн.

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