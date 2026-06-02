Мобилизация в Украине по-новому: Кабмин объявил новые правила бронирования - кто потеряет отсрочку

Кабинет министров Украины официально обнародовал подробные правила и критерии, по которым отныне будет определяться критичность предприятий, учреждений и организаций в особый период. Реформа существенно меняет подходы к бронированию военнообязанных, вводя финансовый ценз для работников и заставляя бизнес проходить повторную проверку статуса.

Мобилизация в Украине: сколько нужно зарабатывать для отсрочки

Одной из ключевых и наиболее обсуждаемых новелл обновленной процедуры стала прямая связь между бронированием и уровнем официального дохода военнообязанного. Отныне, чтобы предприятие имело право забронировать своего сотрудника, его официальная заработная плата должна равняться или превышать размер трех минимальных заработных плат.

В денежном эквиваленте бизнесу при расчетах следует отталкиваться от суммы в 25 941 гривну. Некоторое послабление правительство предусмотрело лишь для регионов, находящихся в зоне повышенного риска: для предприятий, официально функционирующих на прифронтовых территориях, этот финансовый предел установлен на несколько более низком уровне.

Учет квот и правила для работников по совместительству

Новые правила четко регулируют вопрос подсчета лимитов и делают невозможным манипуляции с двойным бронированием. Мужчины, которые оформлены на предприятиях по совместительству или уже имеют законную отсрочку от призыва по другим гражданским основаниям, отныне будут учитываться в общую квоту бронирования только один-единственный раз — по конкретно выбранному месту работы.

Забронировать такого мобилизационно защищенного работника-совместителя компания сможет исключительно при условии, что именно это конкретное предприятие официально внесет его данные в свою утвержденную внутреннюю квоту.

Переутверждение критичности и дедлайн до 1 сентября

Порядок определения того, является ли компания важной для экономики или жизнедеятельности региона, также подвергается тотальной ревизии. Профильные министерства, а также все областные военные администрации (ОВА) обязаны в кратчайшие сроки полностью пересмотреть и переутвердить собственные существующие критерии критичности. Важно, что новые региональные и отраслевые требования теперь должны обязательно проходить жесткое предварительное согласование с Министерством обороны и Министерством экономики Украины.

Сразу после завершения этой межведомственной процедуры абсолютно всему украинскому бизнесу придется заново подтверждать свой статус критичности по обновленным более строгим правилам.

Чтобы не парализовать работу экономики одномоментно, Кабмин предусмотрел для предпринимателей специальный адаптационный переходный период. Текущий статус критичности компаний, а также абсолютно все действующие официальные отсрочки работников, которые были выданы ранее, в полном объеме будут сохраняться и оставаться легитимными до 1 сентября 2026 года. До этой даты бизнес должен полностью адаптироваться к новым финансовым и мобилизационным требованиям государства.

