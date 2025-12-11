Мобилизация в Украине по-новому: политолог назвал четыре составляющих для эффективного наполнения армии

Политолог Олесь Доний назвал четыре необходимые составляющие для наполнения украинской армии

В Украине все чаще заявляют о необходимости наращивания мобилизационных мер. В частности, заявление об усилении мобилизации сделал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По мнению Олеся Дония, политолога, главы Центра исследований политических ценностей, сейчас Украине нужна эффективная мобилизация, которая была бы не просто механизмом, а действительно полезной для армии.

«Проблема гораздо шире, чем усиление мобилизации. У нас есть проблема с наполнением армии. Проблемы с мобилизацией — это лишь часть многих составляющих относительно наполнения армии», — рассказывает ТСН.ua Олесь Доний.

По словам политолога, демографические ресурсы Украины меньше России, но теоретически мы способны наверстать мощь нашей армии за счет других факторов. Эксперт считает, что существует четыре необходимых составляющих для наполнения украинской армии.

Общественная мотивация: возвращение демократии

«Первая и самая главная — это общественная мотивация. Что это такое? Давайте вспомним начало войны, и безумные очереди у военкоматов. Это ведь была не просто война между Украиной и Россией, между светом и злом, а еще война демократии с неофашистским авторитарным государством. И именно это вдохновляло украинцев, как внутри страны, так и снаружи по поддержке этого света. К сожалению, через четыре года мы потеряли эту составляющую, и нам в первую очередь нужно ее восстановить», — отмечает эксперт.

Олесь Доний отмечает необходимость возвращения в Украину всех демократических практик и процедур, потому что, по его словам, в 2022 году украинцы шли защищать государство, на которое, как они считали, они оказывают влияние. А сейчас мы видим ситуацию, когда, к сожалению, случается проблемная уличная мобилизация, с последующим массовым СОЧ (самовольное оставление части) и дезертирством.

«Именно поэтому нам прежде всего нужно восстановить мировоззренческую мотивацию людей. Первое — возвращение избирательных процедур во время войны. Да, это сложно делать в условиях войны, но необходимо. Ведь война может продолжаться годами и даже десятилетиями. Второе — открытие границ, потому что Украина снова должна стать демократическим государством. Не закрытой, авторитарной, а в первую очередь открытой. К сожалению, власти об этом не думают, более того, не хотят этого. И это проблема», — отмечает Олесь Доний.

Армейская реформа и чиновничье «разбухание»

Второй составляющей эксперт называет армейскую реформу, подчеркивая, что самые большие кадры для армии есть в самой армии.

«На самом деле украинская армия остается в той же численности, как и в 2022 году — от 800 тысяч до 1 миллиона. То есть имеем ситуацию, когда армия не уменьшается, но тем немение есть проблемы с личным составом на фронте. Мне кажется, что это проблема внутри самой армии, поскольку как „разбухают“ любые государственные чиновничьи структуры, то же самое происходит со структурами в армии. И это происходит все больше и больше. У нас уже существует немало „котлов“, как киевских, так и мукачевских», — отмечает эксперт.

Именно поэтому, по мнению Олеся Дония, у нас есть несколько структурных подразделений не только в ВСУ, но и в армии, которые можно использовать на фронте, но они почему-то не используются.

Высвобождение кадров ТЦК и Пограничной службы

«Например, по информации народной депутатки Безуглой, имеем 100 тысяч человек в ТЦК, хотя в Минобороны заявляли, что только 36 тысяч, но это без подразделений по охране. В любом случае речь идет о нескольких десятках тысячах людей. Так вот, нет никаких функций ТЦК, которые не могут выполнять гражданские люди. Они могут: разносить повестки, направлять на ВЛК, распределять военнообязанных по учебным центрам и воинским частям. Таким образом, можно высвободить несколько десятков тысяч человек из этой структуры», — отмечает Доний.

К этому он добавляет, что у нас есть несколько десятков тысяч пограничников. Если выполнить пункт общественной мотивации и открыть границы, то окажется, что высвобождается несколько десятков тысяч человек.

«Это не просто люди, а военные с оружием в руках, которые «защищают» на западной границе европейцев от украинцев. У нас никто даже не задумывается, что они там делают, почему закрыты границы в ЕС, куда мы вроде бы стратегически стремимся? Да, у нас есть какая-то часть мужчин, которые хотят бежать из страны, и они все равно убегут и убегают сейчас. Для меня удивительно другое, что огромное количество уже обученных военных с оружием в руках, защищают нас не от фашистской России, а защищают словаков, поляков, венгров, румын от украинцев. Они существенно усилили бы фронт», — отмечает Олесь Доний.

Проблема офицерского состава

Эксперт добавляет, что военные уже годами ждут армейскую реформу, в частности, по использованию офицерского состава при штабах.

«Он достаточно значительный, но его нельзя использовать, потому что офицеры не могут устроиться на должности согласно штату, их слишком много. Об этом говорят несколько лет, и эту проблему как будто трудно решить, хотя этот ресурс можно было бы использовать на рядовых должностях. Словом, армейская реформа назрела давно, но почти за четыре года войны ее почему-то не проводят», — говорит эксперт.

Усиление зарубежного рекрутинга

Олесь Доний отмечает, что у нас за три года войны наконец-то усилился рекрутинг, но, по его мнению, этого недостаточно.

«В этой сфере работают очень умелые люди, но нужно говорить об усилении именно зарубежного рекрутинга. Потому что сейчас, к сожалению, Россия опережает нас в численности рекрутов из-за границы. И такое промедление, как по мне, выглядит странным. Если внутренний демографический ресурс у нас меньше, чем в России, то теоретически за границей мы могли бы рекрутировать больше людей. А этого не происходит. Значит, проблема сугубо технологичная, и эту составляющую нужно усилить», — считает Олесь Доний.

Но добавляет, что по демографическим ресурсам украинцев точно не хватит, чтобы быть на равных с россиянами. В то же время мы можем превратить украинское войско в армию, где будут украинские офицеры, а рядовой ресурс искать в массовом зарубежном рекрутинге, который нужно усиливать.

Изменение подхода к мобилизации: кого звать в армию

Четвертая составляющая — мобилизация, об усилении которой говорят власти. По мнению эксперта, мобилизация в том виде, как она сейчас продолжается, если ее еще больше усилить, не приведет к большему наполнению армии.

«Есть официальные цифры относительно количества мобилизованных и количества СОЧ и дезертирства. Ранее озвучивалась цифра, что ежемесячно в Украине мобилизуют 27 тысяч мужчин, а по данным Генпрокуратуры с ноября прошлого года средняя численность сбежавших из армии — 18 тысяч. То есть у нас в течение года убегают ежемесячно две трети людей от общего числа мобилизованных. За последний месяц появилась информация, что теперь мобилизуют ежемесячно 30 тысяч, а не 27. Но количество СОЧ за последний месяц уже 21 тысяча. То есть, как только увеличилась мобилизация на 3 тысячи, автоматически на три тысячи увеличилось количество СОЧ. Именно поэтому можно заключить: если мы усиливаем мобилизацию без выполнения факторов, о которых я говорил, то она будет приводить только к увеличению СОЧ», — отмечает Олесь Доний.

Эксперт считает, что нужно изменить подход к мобилизации:

«Конечно, Украине мобилизация нужна и от нее нельзя отказываться, мы не сможем сразу перейти на армию из рекрутов. Но мобилизации должны подпадать только те категории граждан, которые получают от государства льготы или военное образование. Таких категорий две. И они сейчас неприкосновенны».

Две категории:

Работники силовых структур «Это несколько сотен тысяч неприкосновенных мужчин — МВД и СБУ. Люди, которые были обучены государством владеть оружием и имеют хорошую физическую форму, иначе бы не попали в силовые структуры. Думаю, что они должны подлежать мобилизации, понятно, что не все одновременно, а постепенно. Это позволило бы освободить колоссальное количество людей из армии, которые уже воюют годами», — отмечает Доний. Государственные служащие «Люди, которые годами получают от государства разные льготы, делают свою карьеру за счет налогоплательщиков. Они имеют большие преференции в отличие от других граждан. Это вторая категория, подлежащая обязательной мобилизации. А все остальные должны мобилизоваться на условиях рекрутинга», — считает политолог.

Эксперт добавляет, что мобилизация двух указанных категорий значительно усилит фронт, потому что нам нужно давать отпор России и, к сожалению, готовиться к длительной войне.

Мобилизация в Украине: что должно измениться и как действовать

По мнению Олеся Дония, Украине следует обратить внимание на огромное количество СОЧ. Ссылаясь на официальные данные, он говорит, что за три года войны из армии сбежало 300 тысяч человек.

«Если всех этих людей посадить в тюрьму, потому что они нарушили закон, то для их охраны нужно еще набрать (из расчета хотя бы 1 до 30) 30 тысяч солдат, которые будут их охранять. Имеющихся тюрем для такого количества не хватит, нужно построить новые. А на всех налогоплательщиков нужно будет наложить новую пошлину, чтобы содержать эти 300 тысяч. Их нужно кормить, одевать. Это, по-моему, абсурдная ситуация», — подчеркивает Олесь Доний.

Он убежден, что именно государство должно влиять, чтобы изменить ситуацию с СОЧ. Ибо количество самовольных оставлений растет.

«Очевидно, что не стоит брать в армию тех людей, которые категорически не хотят туда идти. Каков в этом смысл? Тем более есть реальная опасность, потому что побег это еще не самый плохой вариант. Этому человеку дали в руки оружие, а он не хочет воевать и может просто кого-то убить. По-моему, ситуация с дезертирами угрожающая, именно поэтому нужно кардинально менять подходы к мобилизации, но пока с этим ничего не делают и катастрофа с СОЧ только усиливается. Если же у нас будет усиление мобилизации без изменения подходов к ней, то, соответственно, будет расти количество СОЧ и дезертирства», — заключает Олесь Доний.