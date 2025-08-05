Мобилизация в Украине: повестки будут вручать по-новому, женщин будут брать на учет и обяжут пройти ВВК

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Кабинет министров Украины принял постановление №916 от 30 июля 2025 года, которое изменяет правила воинского учета, вручение повесток, порядок мобилизации, доставку военнообязанных в части, а также отчетность в госучреждениях, органах власти и организациях.

Эти изменения вступили в силу с момента публикации постановления в «Урядовому кур’єрі», то есть с 31 июля 2025 года. Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало объясняет, что изменилось в правилах мобилизации и на что стоит обратить внимание.

Как теперь вручают повестки для мобилизации — новые правила 2025 года

Согласно обновлениям, теперь повестку о мобилизации не обязательно вручат лично в территориальном центре комплектования (ТЦК) после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Повестка может быть отправлена по почте по адресу, указанному в реестре военнообязанных «Оберіг». Эта норма вытекает из обновленного пункта 88 постановления.

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Если такая повестка была отправлена по почте, но человек ее не получил или отказался принять — он может быть объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. В таком случае применима статья 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации.

Адвокат Марина Бекало объясняет: в порядке вручения повесток глобально ничего не изменилось.

«Военнообязанным и резервистам, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, повестка о призыве вручается либо лично под подпись, либо отправляется по почте», — отметила ТСН.ua адвокат.

Изменения во взятии на военный учет: что нужно знать военнообязанным

Постановлением Кабинета Министров Украины №1487 внесли изменения (пункт 21) в порядок организации и ведения военного учета, касающиеся мужчин призывного возраста, которым исполнилось 25 лет.

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«Изменениями предусматривается автоматическое внесение ТЦК и СП в срок 30 дней после достижения призывниками 25-летнего возраста в ЕГРПУР сведений о снятии с военного учета призывников и взятии на военный учет военнообязанных с одновременным присвоением военного звания „солдат (матрос) запаса“ и указанием второй категории запаса», — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

То есть теперь мужчины, достигшие 25-летнего возраста, автоматически переводятся в категорию военнообязанных без вызова в ТЦК.

В то же время внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обязаны лично прибыть в ТЦК для постановки на военный учет по новому месту жительства — независимо от того, зарегистрированы ли они официально как ВПЛ. Это также предусмотрено обновленным пунктом 21 постановления.

Женщины на военном учете и прохождениt ВЛК: что изменилось

Изменения также касаются женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Теперь заведения, которые готовят женщин по медицинским или фармацевтическим специальностям, обязаны в течение 7 дней после завершения обучения передавать списки таких выпускниц в ТЦК и СП по месту их проживания. Списки можно отправлять по почте или по электронной почте.

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«После получения списков, ТЦК и СП вносят сведения в ЕГРПУР о взятии на военный учет и присвоении военно-учетной специальности. Кроме того, женщины должны лично явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента окончания образования для прохождения ВЛК для определения степени пригодности к военной службе», — отметила Марина Бекало.

Относительно призыва женщин на военную службу при мобилизации пока изменений нет, военная служба женщин осталась добровольной.

Кто должен обязательно явиться в ТЦК — новые требования мобилизации

Согласно постановлению Кабмина, граждане, которые не пользуются приложением «Резерв+» и/или не обновили свои данные или не стали на учет через ЦНАП, обязаны лично явиться в ТЦК.

Там они должны подать документы и пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для взятия на военный учет.

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Как теперь происходит транспортировка мобилизованных в воинскую часть

Согласно новым нормам, формирование списков для направления мобилизованных из ТЦК в воинские части может осуществляться через Реестр «Оберіг». Эти списки могут передаваться в электронном виде через систему электронного документооборота.

В частности, ТЦК формирует именный список личного состава военной или сводной военной команды с помощью реестра «Оберіг». После подписания этого документа квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, его посылают по электронной почте или через систему электронного документооборота в ту воинскую часть или ТЦК, куда направляется команда мобилизованных.

Простыми словами: произошла цифровизация передачи списков личного состава.

Как отчитываться о военнообязанных: правила для учреждений и компаний

Постановлением 916 исключили обязанность исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций составлять и подавать ежегодно до 1 декабря в ТЦК списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

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Также предусмотрено, что граждан снимают с персонально-первичного и персонального военного учета только после того, как их официально снимут с учета в ТЦК, органах СБУ или разведывательных органах. Также упорядочено, в каких именно папках должны храниться данные о состоящих на учете и тех, кого уже сняли с него.

Как изменится мобилизация в августе

Раньше мы рассказывали, как изменится мобилизация в августе. Для мужчин призывного возраста (от 25 до 60 лет), а также для 17-летних граждан, вводятся важные обновления военного учета, отсрочки, получения повесток, работы мобильных ТЦК и службы после 60 лет.

Сайт ТСН.ua собрал основную информацию о мобилизации в августе 2025 года, которую следует знать каждому.