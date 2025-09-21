Бронирование во время мобилизации в Украине.

Реклама

В Украине с 2026 года изменятся правила бронирования во время мобилизации. Предприятия смогут бронировать работников только при средней зарплате от 21,6 тысяч гривен. Пока этот показатель меньше.

Кто может потерять бронирование и какие детали предусматривают новые правила мобилизации — читайте в материале ТСН.ua.

Кто может потерять бронирование с 1 января

С 1 января 2026 года планируется повышение требований к уровню заработной платы для бронирования военнообязанных работников.

Реклама

Если сейчас необходимо обеспечивать минимум 20 тысяч гривен в месяц, то новый порог будет составлять 21,6 тысяч гривен.

«Правилами бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривается, что для бронирования военнообязанных, занимающих должности на критически важных предприятиях, начислена заработная плата в каждом месяце последнего отчетного периода (квартала) должна быть не ниже размера минимальной заработной платы по коэффициенту», — объяснила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.

Что изменилось в правилах бронирования и при чем здесь госбюджет

В конце каждого года Верховная Рада принимает бюджет на следующий год, согласно которому также устанавливается минимальный размер заработной платы.

Так, согласно проекту госбюджета на следующий год, минимальная заработная плата устанавливается на уровне 8647 грн. Это означает, что для сохранения возможности бронирования своих военнообязанных работников предприятия должны выплачивать им по меньшей мере:

Реклама

8647 грн × 2,5 = 21 617,5 грн в месяц.

«Следовательно, критически важные предприятия должны удержать такой размер заработной платы для своих военнообязанных работников, чтобы не потерять право на бронирование на весь период действия мобилизации», — отметила Марина Бекало.

В случае нарушения этого требования компания потеряет право на бронирование, соответственно ее сотрудники потеряют отсрочку от мобилизации.

Что следует знать о бюджетных планах на 2026 год

Напомним, Кабинет министров 15 сентября подготовил законопроект о Государственном бюджете 2026 года и передал его на утверждение Верховной Раде.

Реклама

В госбюджете на следующий год предусмотрен рост зарплат, пенсий и бесплатное питание для школьников. Также впервые заложен курс евро к гривне.

ТСН.ua собрал главное, что следует знать о новом бюджете Украины на 2026 год.