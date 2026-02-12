Мобилизация в Украине скоро кардинально изменится: что сообщили в Верховной Раде

В Верховной Раде не исключают, что в скором времени мобилизация в Украине изменится. / © ТСН

Мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть определенные серьезные изменения — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил член парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя свое недавнее заявление о необходимости комплексного подхода к проблемным вопросам.

«Нужно вспомнить, что говорил президент о том, чтобы минимизировать случаи, сопровождающиеся конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач, которую понимает и комитет и президент озвучил, и министр обороны Михаил Федоров понимает. То есть минимизировать какие-либо конфликтные ситуации для того, чтобы территориальные центры комплектования (ТЦК) не обвинялись в нарушении прав человека и чтобы Российская Федерация не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны», — рассказал нам Федор Вениславский.

И продолжил: «Но с другой стороны, мы должны понимать, что есть очень много злоупотреблений и неисполнений воинской обязанности теми, кто может быть мобилизован. Речь идет об обязанности прийти в ТЦК по вызову».

По словам парламентария, потому и Министерство обороны Украины сейчас нарабатывает свои предложения.

«Я думаю, что в ближайшее время они будут представлены комитету. Дальше мы сможем их более широко обсуждать. Речь идет о том, что жизнь тех, кто не исполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была бы проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты. Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к уклоняющимся от призыва на военную службу», — привел условный пример Федор Вениславский.

К этому он добавил, что планируется введение таких норм, которые одновременно устранили бы конфликтные ситуации и сделали бы невозможным избегание выполнения воинского долга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сырский ввел обязательную проверку для мобилизованных. Целью новшества является проверка качества подготовки мобилизованных перед их отправлением в зону боевых действий.