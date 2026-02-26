Суд оправдал мужчину за уклонение от мобилизации

В Черкассах суд оправдал мужчину, которого обвиняли в уклонении от мобилизации. Обвиняемый, которому грозило до 5 лет тюрьмы, смог доказать в суде нарушение процедуры призыва и халатность при оформлении доказательств со стороны правоохранителей и ТЦК

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкасс.

Мобилизация в Украине: почему наказали мужчину

Главным доказательством в делах по ст. 336 УК Украины является надлежащим образом врученная повестка (мобилизационное распоряжение). Однако в этом деле произошло непредсказуемое:

В протоколах ТЦК и полиции указано, что повестку изъяли как вещественное доказательство.

В постановлении следователя она зафиксирована как приобщенная к делу.

Но в самих материалах уголовного производства, которые поступили в суд, оригинала повестки или ее заверенной копии не оказалось.

Суд подчеркнул: без самого документа невозможно проверить, куда, когда и на какую именно отправку должен был явиться человек. Это автоматически делает другие доказательства (протоколы осмотра) недопустимыми.

Мобилизация в Украине: как ВВК не заметила болезнь мужчины

Обвиняемый настаивал: он не уклонялся, а нуждался в лечении. У него диагностирована контрактура Дюпюитрена — заболевание, при котором пальцы рук самопроизвольно сгибаются к ладони и не разгибаются, что фактически делает невозможным полноценное держание оружия или выполнение работ.

Несмотря на это, ВВК признала его «годным к службе в частях обеспечения». Суд назначил собственную судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила факты:

У мужчины значительное нарушение функций обеих кистей. ВВК вообще не учла целый ряд других болезней: гипертонию, сердечную недостаточность и хроническую язву двенадцатиперстной кишки.

«Указанные заболевания могут повлиять на определение состояния годности к военной службе, но не были учтены при прохождении комиссии 21.08.2024», — говорится в материалах суда.

Мобилизация: что рассказал подсудимый

Мужчина заявил суду, что в день визита в ТЦК он показывал свои руки медикам и говорил о необходимости в операции. По его словам, ему дали подписать бумаги, сказав, что это для будущего собеседования после лечения. Сразу после этого он лег в стационар и прооперировал правую руку, начав реабилитацию.

Приговор суда за уклонение от мобилизации

Судья Сосновского районного суда, проанализировав все обстоятельства, пришел к выводу, что вина мужчины не доказана «вне разумного сомнения»:

Отсутствие состава преступления: из-за отсутствия повестки в материалах дела не доказан факт надлежащего вызова.

Сомнительная пригодность: медицинский осмотр был проведен поверхностно, с игнорированием тяжелых диагнозов.

Суд оправдал мужчину по статье 336 УКУ.

Напомним, в Новгороде-Северском Черниговской области к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки на службу