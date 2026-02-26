- Дата публикации
Мобилизация в Украине: суд оправдал мужчину, который не пришел в ТЦК — какая причина
Суд вынес редкий для военного положения оправдательный приговор по делу об уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины). Судья установил, что сторона обвинения не смогла предоставить главное доказательство - оригинал повестки, а медицинский осмотр на ВВК был проведен с нарушениями
В Черкассах суд оправдал мужчину, которого обвиняли в уклонении от мобилизации. Обвиняемый, которому грозило до 5 лет тюрьмы, смог доказать в суде нарушение процедуры призыва и халатность при оформлении доказательств со стороны правоохранителей и ТЦК
Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкасс.
Мобилизация в Украине: почему наказали мужчину
Главным доказательством в делах по ст. 336 УК Украины является надлежащим образом врученная повестка (мобилизационное распоряжение). Однако в этом деле произошло непредсказуемое:
В протоколах ТЦК и полиции указано, что повестку изъяли как вещественное доказательство.
В постановлении следователя она зафиксирована как приобщенная к делу.
Но в самих материалах уголовного производства, которые поступили в суд, оригинала повестки или ее заверенной копии не оказалось.
Суд подчеркнул: без самого документа невозможно проверить, куда, когда и на какую именно отправку должен был явиться человек. Это автоматически делает другие доказательства (протоколы осмотра) недопустимыми.
Мобилизация в Украине: как ВВК не заметила болезнь мужчины
Обвиняемый настаивал: он не уклонялся, а нуждался в лечении. У него диагностирована контрактура Дюпюитрена — заболевание, при котором пальцы рук самопроизвольно сгибаются к ладони и не разгибаются, что фактически делает невозможным полноценное держание оружия или выполнение работ.
Несмотря на это, ВВК признала его «годным к службе в частях обеспечения». Суд назначил собственную судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила факты:
У мужчины значительное нарушение функций обеих кистей.
ВВК вообще не учла целый ряд других болезней: гипертонию, сердечную недостаточность и хроническую язву двенадцатиперстной кишки.
«Указанные заболевания могут повлиять на определение состояния годности к военной службе, но не были учтены при прохождении комиссии 21.08.2024», — говорится в материалах суда.
Мобилизация: что рассказал подсудимый
Мужчина заявил суду, что в день визита в ТЦК он показывал свои руки медикам и говорил о необходимости в операции. По его словам, ему дали подписать бумаги, сказав, что это для будущего собеседования после лечения. Сразу после этого он лег в стационар и прооперировал правую руку, начав реабилитацию.
Приговор суда за уклонение от мобилизации
Судья Сосновского районного суда, проанализировав все обстоятельства, пришел к выводу, что вина мужчины не доказана «вне разумного сомнения»:
Отсутствие состава преступления: из-за отсутствия повестки в материалах дела не доказан факт надлежащего вызова.
Сомнительная пригодность: медицинский осмотр был проведен поверхностно, с игнорированием тяжелых диагнозов.
Суд оправдал мужчину по статье 336 УКУ.
Напомним, в Новгороде-Северском Черниговской области к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки на службу