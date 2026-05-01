Мобилизация в Украине: усилят ли ее после тотального российского призыва

Войну в Украине Россия планирует продолжить, мобилизовав еще определенное количество своего населения. Об этом заявил президент нашей страны Владимир Зеленский. По его словам, высшее руководство РФ «планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, и в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России».

Как на это увеличение масштабов мобилизации может и будет отвечать Украина — об этом в комментарии для ТСН.ua ответили военный аналитик Иван Тимочко и представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

«Усиление мобилизации не означает ее эффективности. Российский недооппозиционер Гиркин плачет и стонет из-за того, что мобилизацию в России можно провести, но она запоздала. В действительности Россия проводит мобилизацию, ее усиление готовится прежде всего в формате привлечения резервистов. Будет якобы привлечение их к защите военных объектов. Это позволит снять с тыла контрактников и отправить их на передовую», — прогнозирует военный аналитик Иван Тимочко.

И продолжает: «Российская армия — это 1 миллион 800 тыс. личного состава, в Украине воюет около 700 тысяч оккупантов. Конечно, сейчас в РФ будут высвобождать места, занятые контрактниками. По сути, это — стратегический резерв».

Мобилизация в России: сколько могут призвать

По словам Тимочко, российская мобилизационная система способна пропустить до 300 тысяч призывников и де-факто мобилизация продолжается.

«Но не забывайте, что Россия круглогодично производит набор срочников, резервистов. И первых, и вторых нужно слаживать (подготавливать) месяц-два. Следовательно, усиление мобилизации в России будет производиться для высвобождения резервов, чтобы не уменьшились возможности российской армии в других округах», — высказывает свое мнение Иван Тимочко.

Он также обращает внимание на то, что недавно в России на высоком уровне говорили об ограничении доступа к ряду мессенджеров. По мнению Тимочко, эти попытки также могут быть связаны с мобилизацией в России — относительная тишина в информпространстве будет способствовать отсутствию бунтов.

«Еще один источник, который они рассматривают для набора в армию, — планы касательно работников государственных предприятий и студентов учебных заведений. То есть требования подписывать контракт. Причин для увеличения мобилизации в России несколько: потери (британская разведка подсчитала, что Россия потеряла около 200 тыс. убитыми и ранеными во время наступления на Покровско-Мирноградскую агломерацию), увеличение линии фронта, необходимость в дополнительных силах, если планируют воевать с какой-то другой страной», — говорит Тимочко.

О возможной мобилизации в России высказался и один из советников министра обороны Украины Сергей «Флэш».

«Читаю много тревожных сообщений о возможной принудительной и масштабной мобилизации людей в России. Конечно, это создаст нам проблемы, но война давно изменилась и уже не будет такой, как раньше. Любой танк или машина продержатся на поле боя не больше часа. Их уничтожат дроны. Штурмы с использованием техники стали сейчас редкостью», — написал он на своей странице в соцсети.

И добавил: «Будут массовые набеги живой силы, как это делал СССР во время Второй мировой? Наши ребята будут активно работать с FPV. Мы подготовим необходимые ресурсы в соответствии с масштабами мобилизации и ожидаемыми угрозами. Прям сейчас БПЛА подразделения ВСУ не выполняют «план» по ликвидации. Дроны есть — врага столько нет. Эпоха, когда все решало количество людей, прошла. Конечно, наш враг тоже это понимает. Если бы массовая мобилизация могла что-то радикально изменить, ее уже давно бы провели. Прошу учесть, что я вообще не затронул социальные, финансовые и политические аспекты такой мобилизации в России».

Мобилизация в Украине: как она может измениться после призыва в России

Отвечая на такой вопрос, Иван Тимочко приводит слова одного из украинских героев, который, будучи в российском плену, ответил оккупантам так: «Когда россияне привозят на линию фронта КамАЗ солдат, Украина привозит КамАЗ дронов».

«Этот ответ героя лучше всего объясняет то, что нам нужно делать и что мы будем делать», — говорит Тимочко.

В свою очередь, представитель оборонного парламентского комитета Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии для ТСН.ua отметил: «Было заявление Генштаба ВСУ, решение главнокомандующего о том, что нужно максимально сохранить жизнь военнослужащих, обеспечить максимум двухмесячное пребывание на линии боестолкновения. В этом контексте отмечается, что война превратилась в технологическую, войну различных роботизированных систем».

Также парламентарий отметил: «По состоянию на сегодняшний день мы в этом точно являемся лидерами. У нас много интересных технологических решений, которые в ближайшее время будут воплощены на поле боя. Симметрично отвечать России мы точно не можем (в количестве личного состава — Ред.), потому как она имеет гораздо больше человеческого ресурса и она его не жалеет. На сегодняшний день здравый смысл не может выдерживать соотношения российских и украинских потерь. Российские потери в 10-15 раз выше украинских за сутки. Поэтому ставка делается на инновационные решения, они больше себя оправдывает. Я думаю, что мы точно не должны идти по пути увеличения числа мобилизованных».

Напомним, ранее сообщалось, что война в Украине и мобилизация в России после 9 мая может существенно измениться. По словам политического эксперта Игара Тышкевича, есть признаки того, что в РФ готовятся к усилению мобилизации.

