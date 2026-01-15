В рамках проведения мобилизации ТЦК предлагает изменения в отношении военнообязанных / © ТСН

В Украине продлили военное положение и проведение мобилизации до мая 2026 года. Вместе с тем, недавно в Полтаве, по словам местных властей, появились безосновательные слухи о том, что якобы обо всех мужчинах, которые будут обращаться за услугами в ЦНАП, работники последнего будут сообщать в полицию.

В пресс-службе Полтавского городского совета официально разъяснили, что неточная информация отдельных местных медиа о военном учете ввела граждан в заблуждение.

На самом деле, по словам представителей пресс-службы Полтавского городского совета, решением исполкома взята во внимание информация территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На днях на официальном сайте Полтавского городского совета появилось следующее разъяснение.

Предложения за подписью руководителя ТЦК. Скриншот документа опубликован на официальном сайте Полтавского городского совета.

«Так, решением исполкома Полтавского городского совета от 09.01.2026 №1 «О состоянии военного учета на территории Полтавской городской территориальной общины в 2025 году и задачи его улучшения в 2026 году» взята к сведению информация Полтавского ОГТЦК и СП о состоянии военного учета на территории Полтавской городской общины в 2025 году и предложения касательно его улучшения в 2026 году, в частности, предложения Полтавского ОМТЦК и СП относительно направления списков граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и нарушающих законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, в государственные органы, органы местного самоуправления, в которые прибывают граждане для решения личных вопросов и где осуществляется идентификация их личности, для вызова представителей Национальной полиции при прибытии таких лиц», — сообщил Полтавский городской совет.

По его данным, такая формулировка решения носит исключительно информационный характер, не содержит никаких предписаний к исполнению, не устанавливает новых правил поведения и не влечет правовых последствий.

«Решение исполнительного комитета в форме принять к сведению» не носит обязательственного характера и не может служить основанием для внедрения новых механизмов контроля или «обнаружения уклонения» от мобилизации», — сообщила пресс-служба городского совета.

Кроме того, должностные лица этого органа местного самоуправления сообщили, что ЦНАПы не наделены правоохранительными функциями.

«Отдельно считаем необходимым отметить, что ЦНАПы действуют исключительно в пределах полномочий, определенных законодательством. ЦНАПы не наделены правоохранительными функциями и не осуществляют выявления уклонения от мобилизации, а выполняют только административные действия, связанные с приемом документов и предоставлением определенных законом услуг, в частности, по отдельным аспектам военного учета — в рамках процедур, прямо предусмотренных действующим законодательством», — отмечают в городском совете.

Резюмируя, в Полтавском городском совете добавили: «То есть сотрудничество ЦНАПов и ТЦК и СП имеет исключительно характер предоставления гражданам услуг, связанных с подачей заявлений для получения отсрочки от прохождения военной службы в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее сообщалось о том, кого объявят в розыск ТЦК и отменят ли отсрочку многодетным. Адвокат назвал нарушения, которые чаще всего инкриминируются не соблюдающим мобилизационное законодательство.