Мобилизация в Украине: усилят ли военный учет мужчин — что предлагают в ТЦК
Мобилизация и военный могут в определенной мере измениться в одном из областных центров.
В Украине продлили военное положение и проведение мобилизации до мая 2026 года. Вместе с тем, недавно в Полтаве, по словам местных властей, появились безосновательные слухи о том, что якобы обо всех мужчинах, которые будут обращаться за услугами в ЦНАП, работники последнего будут сообщать в полицию.
В пресс-службе Полтавского городского совета официально разъяснили, что неточная информация отдельных местных медиа о военном учете ввела граждан в заблуждение.
На самом деле, по словам представителей пресс-службы Полтавского городского совета, решением исполкома взята во внимание информация территориального центра комплектования и социальной поддержки.
На днях на официальном сайте Полтавского городского совета появилось следующее разъяснение.
«Так, решением исполкома Полтавского городского совета от 09.01.2026 №1 «О состоянии военного учета на территории Полтавской городской территориальной общины в 2025 году и задачи его улучшения в 2026 году» взята к сведению информация Полтавского ОГТЦК и СП о состоянии военного учета на территории Полтавской городской общины в 2025 году и предложения касательно его улучшения в 2026 году, в частности, предложения Полтавского ОМТЦК и СП относительно направления списков граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и нарушающих законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, в государственные органы, органы местного самоуправления, в которые прибывают граждане для решения личных вопросов и где осуществляется идентификация их личности, для вызова представителей Национальной полиции при прибытии таких лиц», — сообщил Полтавский городской совет.
По его данным, такая формулировка решения носит исключительно информационный характер, не содержит никаких предписаний к исполнению, не устанавливает новых правил поведения и не влечет правовых последствий.
«Решение исполнительного комитета в форме принять к сведению» не носит обязательственного характера и не может служить основанием для внедрения новых механизмов контроля или «обнаружения уклонения» от мобилизации», — сообщила пресс-служба городского совета.
Кроме того, должностные лица этого органа местного самоуправления сообщили, что ЦНАПы не наделены правоохранительными функциями.
«Отдельно считаем необходимым отметить, что ЦНАПы действуют исключительно в пределах полномочий, определенных законодательством. ЦНАПы не наделены правоохранительными функциями и не осуществляют выявления уклонения от мобилизации, а выполняют только административные действия, связанные с приемом документов и предоставлением определенных законом услуг, в частности, по отдельным аспектам военного учета — в рамках процедур, прямо предусмотренных действующим законодательством», — отмечают в городском совете.
Резюмируя, в Полтавском городском совете добавили: «То есть сотрудничество ЦНАПов и ТЦК и СП имеет исключительно характер предоставления гражданам услуг, связанных с подачей заявлений для получения отсрочки от прохождения военной службы в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».
