Мобилизация в Украине в мае: как будут присылать повестки ТЦК и когда разрешено не являться

В ТЦК рассказали, как будут присылать повестки / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация, которая продлена до августа 2026 года, и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разъяснили, как сейчас могут формироваться и направляться повестки военнообязанным и каковы уважительные причины неприбытия по повестке.

Об этом сразу несколько ТЦК сообщили на своих официальных страницах в соцсети. По их данным, действующее законодательство предусматривает то, что повестка может направляться по адресу места жительства, указанному резервистом или военнообязанным при уточнении данных.

«В случае неуточнения резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка может направляться по зарегистрированному/задекларированному месту жительства», — сообщил Киевский областной ТЦК.

По данным ТЦК, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК по адресу военнообязанного по почте, у мужчин будет три дня.

«День явки по полученной повестке из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение 7 суток, а из других населенных пунктов — в течение 10 суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении», — уточняют в ТЦК.

При этом в ТЦК отмечают, что каждая повестка имеет отметку в реестре «Оберег» о том, что она была отправлена или вручена.

«Важно, в случае получения повестки о вызове в ТЦК и СП появиться в указанные в ней место и срок, — напоминают в ТЦК.

Мобилизация в Украине: какие причины неявки по повестке считаются уважительными

По данным ТЦК, если гражданин поставил подпись на повестке, но не может прийти в ТЦК в нужный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК срок, не превышающий семь календарных дней.

Также ТЦК приводит перечень уважительных причин неприбытия по повестке:

препятствие стихийного характера

болезнь

военные действия и их последствия

другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в определенные пункт и срок

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга) В ТЦК напоминают, что обстоятельства неприбытия следует подтвердить документально.

Повестка ТЦК не пришла: как это доказать

В Киевском областном ТЦК сообщили, что если военнообязанный не получал повестку, то это также необходимо доказать документально.

«Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомлении о невозможности ее доставки. Тогда вы можете обратиться в ТЦК и нарушения снимут», — говорят в ТЦК алгоритм действий.

Розыск ТЦК: какие штрафы и ответственность

По данным ТЦК, если человеку вручили повестку должным образом — лично или по почте — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса.

«В случаях нарушения правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ожидает постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен. Кроме того, человека, не явившегося по повестке, могут объявить в розыск. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений. Игнорирование боевой повестки — это уклонение от призыва во время мобилизации. За это предусмотрена не административная, а уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы от 3 до 5 лет», — резюмируют в ТЦК.

Мобилизация в мае-2026: адвокат рассказала о нюансах с повестками

В свою очередь, адвокаты, специализирующиеся в частности на мобилизационном законодательстве, говорят, что система оповещения в Украине нуждается в усовершенствовании, потому как часто случаются противоречивые случаи.

«Есть ситуации, когда люди узнают, что они в розыске, пытаются выяснить о том, из-за чего, а повестки не существует, повестка в каком-то электронном облаке и его невозможно отследить. При этом и в приложении «Резерв+» не было никаких уведомлений. Просто говорится, что существует штраф за необновление данных и неявку по повестке. Но при этом не говорится, на какое число человек не явился», — говорит в комментарии для ТСН.ua адвокат Екатерина Анищенко.

И приводит и такой пример: «Были случаи, когда якобы бумажная повестка была. Выясняешь обстоятельства с помощью почтового трекинга, после чего оказывается, что повестка не заходила даже в тот населенный пункт, где зарегистрирован адресат. Необходимо сделать какую-то унифицированную систему оповещения о явке. Если же налагается штраф, человек должен понимать то, за что».

