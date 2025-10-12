Мобилизация в Украине: в "Резерв+" массово появилась новая отметка — что значит и чем грозит

Базовая военная подготовка для студентов — кто должен пройти БЗИН и чего ждать дальше / © ТСН

Пользователи приложения «Резерв+» начали замечать новую отметку — «Нужно пройти БОВП«. Она вызывала беспокойство среди украинцев, ведь не все понимают, что она значит и что с этим делать.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua объяснила, кому обязательно нужно проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП), в каких случаях стоит волноваться, и что делать пользователям, у которых в приложении появилась такая отметка.

В Украине стартовала БОВП: что известно

С 1 сентября 2025 года в Украине официально началась базовая общевойсковая подготовка (БЗИН).

Ее проходят граждане, получающие высшее образование в учреждениях всех форм собственности, а также те, кто планирует впервые поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, прокуратуре или желает сделать это добровольно.

Учеба проводится в специальных учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Какая цель подготовки и где она происходит

БОВП внедрена для того, чтобы граждане могли получить военно-учетную специальность, а также базовые военные знания и навыки, необходимые для выполнения обязанности защиты государства.

Подготовка проходит на базе учебных заведений и входит в учебные планы университетов, академий и вузов со специфическими условиями обучения.

Кто должен проходить БОВП

Прохождение базовой военной подготовки обязательно для мужчин от 18 лет, которые признаны годными к военной службе по состоянию здоровья.

Направления на обучение осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в соответствии со списками, представленными университетами.

«Отказ от прохождения БОВП для студентов мужского пола, признанных пригодными к военной службе, является основанием для отчисления с вуза», — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Что означает отметка ВОС-999

Отметка «ВОС-999» в военном учете означает, что лицо еще не проходило военную службу или учебное собрание и подлежит базовой военной подготовке.

После прохождения БОВП таким гражданам будет присвоена другая военно-учетная специальность в соответствии с полученными знаниями и навыками.

Что делать, если в «Резерв+» появилась отметка

Если в приложении «Резерв+» появилась отметка ВОС-999, делать ничего не нужно, успокоила адвокат.

«Только ожидать вызова в ТЦК и СП (возможно через университет) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) и самой базовой военной подготовки», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Что такое БОВП для студентов: коротко о главном

БОВП — это программа военной подготовки для студентов, интегрируемая в образовательный процесс заведений высшего образования. Она предусматривает 300 академических часов и состоит из двух компонентов:

теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

Теоретический курс будет преподаваться для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

Женщины, пригодные по состоянию здоровья, смогут приобщиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им предстоит встать на военный учет в ТЦК и СП.

После прохождения БОВП студенты приносят военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной базовой военной службы, которую согласно действующему законодательству должны пройти все мужчины в возрасте 18-25 лет.

Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Программа рассчитана для студентов дневной и дуальной форм обучения.

Практические занятия будут проводиться во время каникул, что позволит избежать конфликта с основным обучением.

Перед началом практической части все участники пройдут медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Студенты, признанные непригодными к военной службе, будут освобождены от практического курса.

Будут ли проходить БОВП магистры и аспиранты

Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе», для прохождения БОВП направляются пригодные для этого по состоянию здоровья мужчины от 18 до 25 лет. В то же время граждане имеют право самостоятельно выбрать год прохождения БОВП до достижения ими 24 лет.

Впрочем, порядком прохождения БОВП предусмотрено, что теоретическая подготовка для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования происходит на втором году обучения, а для соискателей на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра и бакалавра — на первом году обучения.

«Как быть другим соискателям образования, в частности, магистрам и аспирантам, которым не исполнилось 25 лет, этот вопрос до сих пор не урегулирован, и требует доработки, поскольку БОВП является обязательной для всех мужчин в возрасте до 25 лет», — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий разъяснил, что обязательная БОВП сейчас предусмотрена для второкурсников бакалавриата.

Вступившие в 2024 году могут рассчитывать на то, что будет курс по усиленной военной подготовке «Основы национального сопротивления». Следовательно, БОВП предусмотрена для тех студентов, которые сейчас переходят на второй курс.

То есть о прохождении курса по базовой военной подготовке в магистратуре и аспирантуре речь не идет.

Могут ли мобилизовать, если не прошел БОВП

Согласно ч. 5 ст. 23 Закона о мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие БОВП или базовую военную службу.

«Это означает, что все мужчины в возрасте от 18-25 лет, не прошедшие БОВП и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Но, по словам адвоката, если, например, студент дневной или дуальной формы обучения не нарушает последовательность получения образования по соответствующим данным с ЕГЭБО, при этом не прошел БОВП, за ним отсрочка должна сохраняться на весь период обучения (по абз.1 ч. 3 ст. 23 Закона о мобилизации).

«А также он не может быть отчислен из вузов, по крайней мере, согласно нормам законодательства, действующим на сегодня, несмотря на заявления Минобороны», — рассказала адвокат адвоката.