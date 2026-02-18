Мобилизация в Украине весной: изменится ли она после усиления армии РФ

Мобилизация в Украине может измениться после пополнения российской армии новыми оккупантами / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация, но изменятся ли ее темпы после того, как с начала 2026 года в России стартовал круглогодичный призыв в армию оккупантов (до этого были только весенне-осенние кампании) — об этом в комментарии для ТСН.ua выразили свое видение ситуации военно- политический обозреватель группы «Информационное сопростивление» Александр Коваленко и военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как известно, с начала 2026 года в РФ согласно подписанному главой Кремля Владимиром Путиным закона, российские военкоматы и призывные комиссии официально перешли на непрерывную работу.

Александр Коваленко предполагает, что РФ прибегнет к одному из двух вариантов: либо внесет изменения в законодательство, чтобы больше использовать призывников, либо задействует их на приграничных территориях.

Реклама

Кроме того, по его подсчетам, одних только срочников может быть около 500 тысяч.

«Это огромное количество. На сегодня средний показатель условно добровольной мобилизации в РФ — примерно 410-420 тыс. в год. Речь идет о тех, кто добровольно подписывает контракт. Но если будет плюс 500 тыс. срочников и плюс более 100 тыс. резервистов, проблема может быть серьезной. Если мы начнем тягаться с россиянами в вопросах количества, кто больше мобилизует, то это не то соревнование, где можно с ними тягаться. Но если мы будем прилагать больше усилий к тому, чтобы повышать уровень уничтожения окупантов, то… (ситуация изменится в нашу пользу — Ред.)», — делает вывод Коваленко.

Резюмируя, он говорит, что есть признаки того, что у российской армии есть механизированная истощенность.

«Я обращал внимание, что в 2025 году Россия будет воевать исключительно пехотой. Она настолько истощена в механизированной компоненте, что основная ставка будет делаться на пехоту. Мы должны адаптироваться к этому, менять тактику, чтобы убивать как можно больше россиян», — говорит он.

Реклама

И добавляет, что, например, 50 тысяч убитых окупантов — это тот показатель, который Россия не сможет компенсировать в таком количестве ежемесячно.

«Поэтому нам нужно аккумулировать наши усилия не столько в направлении масштабной мобилизации, когда может быть разрушена наша экономика, а в технологическом направлении. Мы можем повышать уровень уничтожения российского человеского ресурса, и именно это мы должны выбрать как основную стратегию», — отмечает Коваленко.

Мобилизация в России: срочники заменят опытных окупантов

«Почему Россия сделала призыв круглогодичным? Когда призыв у них был дважды в год, весной и осенью, российская система призыва коллапсировала. Набор в армию можно было сравнить с инфарктом, потому как была задача набрать по 180 тысяч человек за полугодие. Теперь Россия решила целый год обрабатывать, готовить, а затем партиями отправлять в учебные центры», — говорит Иван Ступак.

И приводит такой пример: «Мне известно о случаях, когда на российских срочников давят, требуя подписывать контракт, то есть становиться контрактниками. Давят так, что, например, не дают спать, загружают нарядами. Но даже те, кто не подпишет контракт, будут направлены в те части, где есть опытные российские военнослужащие. По прибытии срочников эти военные, с опытом, будут освобождены, заменены и отправлены на линию боестолкновения».

Реклама

Кроме того, Иван Ступак отмечает, что есть много оснований полагать, что мобилизация в Украине вместе с военным положением будут продолжаться и после мая (на сегодняшний день военное положение и мобилизация официально продлены до 4 мая).

Но, вместе с этим, аналитик предполагает, что сейчас, когда продолжаются переговоры, есть небольшой шанс на то, что ситуация может измениться к лучшему.

«Я оптимистично смотрю на состав российской делегации. Если бы среди участников были их военные, меня бы ничего не удивило. Но произошли перемены. Есть возвращение помощника Путина — Владимира Мединского. В иерархии российской власти он очень приближен к Кремлю. На мой взгляд, по статусу он влиятельнее руководителя российской военной разведки. На мой взгляд, разговор во время переговоров на порядок может быть иным, чем был раньше. Участие Мединского — это интересный показатель. На мой взгляд. Возвращаясь к вопросу мобилизации в Украине, пока что она будет продолжаться, потому как нам нужны люди, потому как у нас есть потери», — говорит Ступак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сырский сказал, сколько в армию привлекают ТЦК и сколько приходят сами. Главком заявил, что большинство пополнения личного состава Сил обороны обеспечивают ТЦК и СП.