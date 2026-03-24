Мобилизация в Украине

В Украине известно по меньшей мере о семи случаях, когда женщин без всяких оснований объявляли в розыск территориальные центры комплектования (ТЦК СП) во время мобилизации.

Об этом сообщил военный корреспондент Егор Логинов. Он отметил, что сначала ситуацию воспринимали как одиночный бюрократический сбой.

Однако после публичной огласки о киевлянке Ирине, история которой стала известной несколько дней назад, стали обращаться другие женщины с аналогичными случаями.

Женщин в Украине ошибочно ставят на военный учет: что известно

По словам военкора, женщину внесли в военный учет без ее согласия, приписали прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), которой на самом деле не было, объявили в розыск и назначили штраф. Штраф впоследствии отменили, однако с военного учета его так и не сняли — теперь дело может дойти до суда.

«Пока любую женщину в Украине могут сделать военнообязанной в обход законных процедур, приписать прохождение ВЛК, которого не было, объявить в розыск и назначить штраф. Оказывается, незаконно поставить женщин на учет можно, а снять — нет. Таких случаев уже 7, это обратившиеся после публикации», — написал Логинов в Facebook.

Каких женщин ставят на военный учет в Украине

В Украине обязательному военному учету подлежит только одна категория женщин — имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Как пояснила адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua, закон четко определяет эти правила.

«Подлежат взятию на военный учет пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность», — отмечает она.

В то же время, женщины других профессий могут стать на военный учет только добровольно.

«Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, берутся на военный учет исключительно по их желанию», — объясняет адвокат.

К таким профессиям относятся, в частности:

юристы

психологи

ветеринары

бухгалтеры

программисты

работницы банковской системы

секретари

фотографы

другие специалисты

При этом правительство предусмотрело переходный период.

«Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года», — отмечает Марина Бекало.

Действительно ли снять женщину с военного учета невозможно

Закон определяет основания для снятия или исключения из военного учета, однако отдельной процедуры для случаев ошибочного внесения в реестр пока нет.

«В случае ошибочного или незаконного взятия на военный учет механизма для снятия или исключения из учета законодательство не предусматривает», — объясняет адвокат.

В то же время, по словам Марины Бекало, выход из ситуации все же существует.

«Моя рекомендация женщинам, незаконно взятым на военный учет, — обращаться в Министерство обороны Украины с письменным требованием об удалении сведений из государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Поскольку Минобороны являются держателем указанного реестра, у них есть техническая возможность (механически) осуществить удаление этих данных из реестра», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Какие последствия могут быть для женщины: штрафы, розыск и суд

Последствия зависят от того, подлежит ли женщина обязательному военному учету.

«Если женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не станут на военный учет, они могут быть привлечены к административной ответственности», — объясняет адвокат.

В таком случае предусмотрен штраф:

«За нарушение правил военного учета штраф составляет 17 тысяч гривен».

Кроме того, по словам адвоката, таких женщин могут, принудительно доставить в ТЦК, объявить в розыск, привлечь к административной ответственности, поскольку они военнообязанные лица.

В то же время, для других женщин действуют другие правила.

«Все остальные женщины, не имеющие медицинского или фармацевтического образования, не подлежат принудительному взятию на военный учет и не могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил военного учета», — отмечает Марина Бекало.

В случае возбуждения административного дела женщина имеет право обжаловать такие действия ТЦК в суде.