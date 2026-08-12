Мобилизация женщин в Украине и запрет выезда за границу: кого из гражданок это коснется

В Украине обсуждают тему мобилизации женщин, но пока не на официальном уровне. / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация и в информпространстве обсуждают петицию, появившуюся на сайте Кабмина, автор которой предлагает мобилизовывать женщин, не имеющих детей.

К тому времени, когда петиция набрала 259 голосов из необходимых 25 тысяч, ТСН.ua подсчитал, что из 259 подписантов большинство были мужчины — тогда за нее проголосовали 191 мужчина и 68 женщин.

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В то же время в соцсетях многие пользователи под новостями об этой петиции интересовались тем, а при каких условиях в Украине возможна мобилизация женщин.

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Как сообщил в комментарии для ТСН.ua военный аналитик Иван Тимочко, ответ на такой вопрос следующий: «Женщин могут начать мобилизовывать тогда, когда у нас закончатся мужчины. Это если коротко говорить. Если глубже — то когда у нас закончатся мужчины призывного возраста — от 25 до 60, а потом от 18 до 60, если закончатся те, у кого есть бронь и кто являются «вечными студентами».

По его оценкам, мужчин разных категорий — миллионы.

«Вопрос мобилизации женщин — больше политический. Но эту тему следует обсуждать именно с целью разъяснения обществу: прежде всего у нас продолжается мобилизация мужчин. Далеко не всех категорий. Но все слои населения независимо от пола нужно готовить, учить максимально. Человек должен иметь навыки обращения с оружием, как действовать при ранениях, женщины и мужчины должны знать, как действовать организовываться в случае появления ДРГ. То есть, общая обученность населения в нынешних условиях должна быть», — говорит Иван Тимочко.

По его предположениям, Россия и дальше будет действовать в войне против Украины гибридно.

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«Сейчас такая война, где упор на интеллект. У нас не такая война, когда решала только физическая сила. Многие женщины служат в украинской армии на совершенно разных должностях и имеют разные звания. Есть женщины-штурмовики, есть женщины-генералы. Женщины есть в медицинских подразделениях, есть в десантных. Практика показала, что женщины, там, где они занимают должности, они эффективны», — говорит Иван Тимочко.

Резюмируя, он добавил, что петицию о необходимости мобилизовывать женщин он лично считает попыткой расшатать ситуацию в стране.

«Это одна из гибридных акций. Петиции (отдельные петиции — Ред.) используются как манипулятивный способ для расшатывания общества. Петиции пишут десятками. Предлагают, например, вступить во взаимодействие с инопланетянами. Это я говорю без преувеличений», — уточнил Иван Тимочко.

Кому из женщин не разрешат уехать за границу в 2026 году

Недавние обновления норм касательно правил выезда не затронули другие положения 57 постановления Кабмина, поэтому свободное пересечение границы до сих пор разрешено далеко не всем гражданкам. В частности, существующие смягчения не касаются женщин-военнослужащих. Правила выезда для них прописаны в оставшемся без изменений пункте 2.15, поэтому для украинских защитниц действуют такие же строгие ограничения, как и для мужчин из ВСУ.

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Покинуть пределы страны они могут только при наличии служебной командировки, на лечение или в отпуск, и в каждом случае обязательно требуется официальное разрешение от руководства воинской части.

Ограничения на выезд из Украины распространяются не только на женщин, проходящих военную службу. В ходе проверки документов пограничники обязательно сверяют данные всех граждан с базами правоохранительных органов. Женщина не сможет пересечь границу, если в отношении нее действует соответствующий судебный запрет, обычно встречающийся в случаях нахождения лица в розыске или наличия подозрения в совершении уголовного правонарушения.

Кроме того, в пересечении государственной границы откажут в случае наличия открытых исполнительных производств в отношении женщины. Ограничения на выезд обычно накладываются из-за значительных долгов по уплате алиментов, задолженности за коммунальные услуги или уклонения от исполнения других судебных решений. В таких ситуациях пограничная служба действует одинаково по отношению ко всем гражданам, поэтому уехать из Украины не позволят ни мужчинам, ни женщинам.

Четвертой группой женщин, которые могут столкнуться с трудностями на границе, являются владелицы загранпаспортов с истекшим сроком действия. Без действующего документа выезд за пределы страны невозможен, поэтому в такой ситуации необходимо оформить новый паспорт через Государственную миграционную службу или ЦНАП. Специалисты советуют заняться этим вопросом заблаговременно, поскольку пограничники имеют право отказать в пропуске, даже если до завершения действия документа остается всего несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие профессии подпадают и кого могут забрать на фронт во время мобилизации женщин. Кто из женщин должен стать на военный учет.

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