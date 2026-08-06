Мобилизация женщин в Украине: какие профессии попадают и кого могут забрать на фронт

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

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В Украине обязательный военный учет для женщин касается только отдельной категории граждан. В то же время информация о якобы подготовке к массовой мобилизации женщин, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности.

Об этом подчеркивают как юристы, так и Сухопутные войска ВСУ.

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Какие женщины должны стать на военный учет

По словам юристов, обязательному военному учету подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинское или фармацевтическое образование.

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Для женщин других профессий военный учет является добровольным. Это касается специальностей, родственных военно-учетным, среди которых:

юристы;

психологи;

ветеринары;

бухгалтеры;

программисты;

работницы банковской системы;

секретари;

фотографы;

другие специалисты.

Какие специальности подлежат обязательному военному учету

Обязательно стать на военный учет должны женщины, получившие образование по следующим специальностям:

медицина;

стоматология;

медсестринство;

фармацевтика;

промышленная фармацевтика;

общественное здоровье;

медицинская и психологическая реабилитация;

физическая терапия;

физическая реабилитация;

санитария и экспертиза;

биомедицинская инженерия;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биотехнологии и биоинженерия;

патология;

физиология;

эпидемиология;

токсикология;

фармакология.

Юристы подчеркивают, что обязанность стать на военный учет возникает из-за наличия соответствующего образования, независимо от того, работает ли женщина по специальности.

Планируют мобилизацию женщин в Украине

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для их принудительного призыва.

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Информация о якобы подготовке к мобилизации женщин неправдива и используется для распространения манипуляций.

Украинское законодательство не менялось: женщины могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, а обязательный военный учет распространяется только на тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.

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