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Мобилизация женщин в Украине: какие профессии попадают и кого могут забрать на фронт
Кто из женщин должен стать на военный учет.
В Украине обязательный военный учет для женщин касается только отдельной категории граждан. В то же время информация о якобы подготовке к массовой мобилизации женщин, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности.
Об этом подчеркивают как юристы, так и Сухопутные войска ВСУ.
Какие женщины должны стать на военный учет
По словам юристов, обязательному военному учету подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинское или фармацевтическое образование.
Для женщин других профессий военный учет является добровольным. Это касается специальностей, родственных военно-учетным, среди которых:
юристы;
психологи;
ветеринары;
бухгалтеры;
программисты;
работницы банковской системы;
секретари;
фотографы;
другие специалисты.
Какие специальности подлежат обязательному военному учету
Обязательно стать на военный учет должны женщины, получившие образование по следующим специальностям:
медицина;
стоматология;
медсестринство;
фармацевтика;
промышленная фармацевтика;
общественное здоровье;
медицинская и психологическая реабилитация;
физическая терапия;
физическая реабилитация;
санитария и экспертиза;
биомедицинская инженерия;
технологии медицинской диагностики и лечения;
биотехнологии и биоинженерия;
патология;
физиология;
эпидемиология;
токсикология;
фармакология.
Юристы подчеркивают, что обязанность стать на военный учет возникает из-за наличия соответствующего образования, независимо от того, работает ли женщина по специальности.
Планируют мобилизацию женщин в Украине
В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для их принудительного призыва.
Информация о якобы подготовке к мобилизации женщин неправдива и используется для распространения манипуляций.
Украинское законодательство не менялось: женщины могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, а обязательный военный учет распространяется только на тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.