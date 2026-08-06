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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Мобилизация женщин в Украине: какие профессии попадают и кого могут забрать на фронт

Кто из женщин должен стать на военный учет.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Мобилизация женщин в Украине

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

В Украине обязательный военный учет для женщин касается только отдельной категории граждан. В то же время информация о якобы подготовке к массовой мобилизации женщин, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности.

Об этом подчеркивают как юристы, так и Сухопутные войска ВСУ.

Какие женщины должны стать на военный учет

По словам юристов, обязательному военному учету подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинское или фармацевтическое образование.

Для женщин других профессий военный учет является добровольным. Это касается специальностей, родственных военно-учетным, среди которых:

  • юристы;

  • психологи;

  • ветеринары;

  • бухгалтеры;

  • программисты;

  • работницы банковской системы;

  • секретари;

  • фотографы;

  • другие специалисты.

Какие специальности подлежат обязательному военному учету

Обязательно стать на военный учет должны женщины, получившие образование по следующим специальностям:

  • медицина;

  • стоматология;

  • медсестринство;

  • фармацевтика;

  • промышленная фармацевтика;

  • общественное здоровье;

  • медицинская и психологическая реабилитация;

  • физическая терапия;

  • физическая реабилитация;

  • санитария и экспертиза;

  • биомедицинская инженерия;

  • технологии медицинской диагностики и лечения;

  • биотехнологии и биоинженерия;

  • патология;

  • физиология;

  • эпидемиология;

  • токсикология;

  • фармакология.

Юристы подчеркивают, что обязанность стать на военный учет возникает из-за наличия соответствующего образования, независимо от того, работает ли женщина по специальности.

Планируют мобилизацию женщин в Украине

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для их принудительного призыва.

Информация о якобы подготовке к мобилизации женщин неправдива и используется для распространения манипуляций.

Украинское законодательство не менялось: женщины могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, а обязательный военный учет распространяется только на тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.

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