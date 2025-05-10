Мобилизация женщин в Украине: кого могут призвать в 2025 году

Мобилизация в Украине / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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Все гражданское население Украины будут «готовить к сопротивлению врагу». В мае 2025 года в Верховной Раде зарегистрируют соответствующие законопроекты, заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. Изменения в действующее законодательство, по опасению общества, могут предусматривать мобилизацию всего гражданского населения, в том числе женщин.

Возможна мобилизация женщин в Украине, кого могут призвать добровольно, а кого принудительно и что об этом говорит закон — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Мобилизация женщин в Украине: что говорит закон

Так, согласно действующему законодательству прохождение женщинами как базовой общевойсковой подготовки, которая начнется с августа 2025 года, так и военной службы добровольно.

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В случае, если женщина добровольно решила поступить на военную службу, она должна стать на военный учет в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) на определение степени пригодности к военной службе и получить военно-учетную специальность в соответствии с полученной гражданской профессией и подписать контракт на прохождение военной службы.

Женщины в таком случае исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.

«Итак, на сегодняшний день мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы», — говорит Марина Бекало.

Мобилизация женщин: могут объявить в Украине

По словам Верещук, власти готовят изменения к действующему законодательству, которые по опасению общества могут предусматривать изменения в мобилизации всего гражданского населения.

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Впрочем, мы пока не видим никаких проектов, а потому делать выводы пока рано, говорит адвокат.

«Возможно, изменения будут касаться также принудительной мобилизации женщин по определенным специальностям, возможно программы будут включать лишь обязательное прохождение курсов по оказанию медицинской помощи, гражданской обороны, проведение информационных мероприятий в учебных заведениях и т.д. Пока информации нет, какие изменения мы должны ожидать», — говорит Марина Бекало.

Возможна ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Адвокат отметила, что мобилизация — это не только призыв на военную службу в армию для выполнения обязанностей в боевых подразделениях, это также выполнение работ по обеспечению обороны государства — работы на оборонных предприятиях, стратегических объектах и т.д.

«Если мы говорим о принудительной мобилизации женщин для выполнения воинской обязанности, то юридически это также возможно, и для этого нужно лишь внесение некоторых поправок в профильное законодательство, чтобы это заработало. Учитывая, что по Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех граждан без исключения, такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим с юридической точки зрения», — объясняет Марина Бекало.

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Раньше мы писали о новых правилах мобилизации. Читайте, что изменилось с мая.