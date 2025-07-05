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Мобилизация женщин в Украине: кого могут призвать в 2025 году — адвокат объяснила
На каких условиях женщины в Украине проходят военную службу.
Российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации. Кого могут призвать в 2025 году и на каких условиях женщины в Украине проходят военную службу — в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.
Мобилизация женщин в Украине: что говорит закон
По действующему законодательству прохождение женщинами военной службы исключительно добровольно.
«В случае, если женщина добровольно решила поступить на военную службу, она должна стать на военный учет в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) на определение степени пригодности к военной службе и получить военно-учетную специальность согласно полученной ею гражданской профессии и в конце концов подписать контракт на прохождение военной службы», — объяснила Марина Бекало.
Женщины в таком случае исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства, также запрет дискриминации по признаку пола.
«Итак, на сегодняшний день мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы», — подчеркнула адвокат.
Кого могут мобилизовать в 2025 году
Может ли это измениться со временем, конечно, объясняет Марина Бекало.
«Учитывая, что человеческий ресурс в армии теряется каждый день. И если потребность в мобилизации женщин будет действительно обоснована. По Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины. Поэтому такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим с юридической точки зрения», — говорит адвокат.
Для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами.
Пока что в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.
«Если мы посмотрим на ситуацию более шире, то принудительная мобилизация женщин не только вызовет яростное сопротивление со стороны общества, но и приведет к еще большему оттоку женщин с детьми из Украины, которые еще остаются в стране, и еще усиление демографического кризиса, как только появятся соответствующие законопроекты. Следовательно, вероятно, власть не пойдет на такие радикальные изменения», — считает Марина Бекало.
Напомним, в августе 2025 в Украине начнется прохождение женщинами базовой общевойсковой подготовки — она является добровольной.