Мобилизация женщин в Украине: кто может вступить в ВСУ и можно ли освободиться со службы

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Обязательному призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. В то же время, женщины могут проходить военную службу добровольно — по контракту.

Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало рассказывает, кто может служить, на каких условиях и какое денежное довольствие могут получать женщины.

Как женщинам вступить в ВСУ

По действующему законодательству прохождение женщинами военной службы в Украине исключительно добровольно.

Если женщина изъявила желание служить в армии, ей необходимо встать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для определения пригодности, получить военно-учетную специальность в соответствии со своей гражданской профессией и заключить контракт на прохождение военной службы.

Кто может подписать контракт

Подписать контракт на прохождение военной службы могут как гражданки Украины, так и иностранцы или лица без гражданства от 18 лет.

Виды контрактов и сроки службы

Во время действия военного положения для лиц, принимаемых военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации.

Кроме этого, согласно законодательству, контракт может заключаться на следующие сроки:

Виды контрактов и сроки службы / © Минобороны Украины

Как женщина может освободиться с ВСУ

Адвокат Марина Бекало отметила, что женщины, добровольно проходящие военную службу по контракту во время мобилизации имеют право освободиться со службы по следующим основаниям:

По возрасту: при достижении предельного возраста пребывания на военной службе

По состоянию здоровья: непригодность к военной службе, инвалидность, беременность

По семейным обстоятельствам: наличие ребенка до 18 лет, декретный отпуск до достижения ребенком трех лет или шести лет по медицинским показаниям, наличие больного ребенка, родителей или мужчины с инвалидностью I или II группы

Освобождение из плена

«А также другими обстоятельствами, предусмотренными законодательством. Они общие наравне с мужчинами военнослужащими», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Какую зарплату получают женщины в ВСУ

Согласно статье 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами.

«При этом статья гарантирует соблюдение законодательства по вопросам охраны материнства и детства, а также запрет дискриминации по признаку пола. Это означает, что женщина имеет такие же права, включая и права на оплату денежного довольствия и других доплат, льгот, компенсаций и т.п., наравне с мужчинами», — пояснила адвокат.

Уровень денежного довольствия мобилизованных и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту не отличаются. Однако военнослужащим, заключающим контракт впервые, государство гарантированно выплачивает единовременную денежную выплату. Ее размер в 2025 году составляет:

24 224 грн для рядового состава

27 252 грн для сержантского и старшинского состава

30 280 грн для офицерского состава

Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ состоит из совокупности нескольких платежей: основных (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет) дополнительных и единовременных выплат.

Минимальная зарплата (денежное довольствие) сейчас составляет 20 130 грн в месяц.

Оклад в ВСУ зависит от множества факторов: должность, воинское звание, продолжительность, интенсивность и условия военной службы, квалификация, наличие научных степеней, ученого звания, почетного звания.

Бойцам, занимающимся всесторонним обеспечением группировок Сил обороны в зонах боевых действий, насчитывается дополнительно 30 тысяч гривен.

При выполнении специальных боевых операций непосредственно на передовой доплата составляет 100 тысяч гривен. Это не учитывает базового оклада, поэтому фактическое денежное довольствие получается еще выше.

Кроме того, военным предусмотрена разовая премия в 70 тысяч гривен за каждые 30 суток суммарного пребывания на передовой.

Возможна ли принудительная мобилизация женщин в Украине

Адвокат отметила, что на сегодняшний день мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы. Может ли это измениться со временем — конечно, объясняет Марина Бекало.

«Учитывая, что человеческий ресурс в армии теряется каждый день. И если потребность в мобилизации женщин будет действительно обоснована. По Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины. Поэтому такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим с юридической точки зрения», — отметила адвокат.

Для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь, к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами.

Пока в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.

Мобилизация женщин старше 60 лет

Напомним, мужчины и женщины старше 60 лет могут служить в Вооруженных силах Украины по контракту. Верховная Рада приняла соответствующий закон №4467-IX. Какие условия контракта 60+ и что нужно, чтобы его заключить читайте в этом материале ТСН.ua.