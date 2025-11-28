Мобилизация зимой: пересмотрят ли перечень отсрочек и бронирований

В Верховной Раде сообщили, планируется ли в ближайшее время пересмотр категорий мужчин, имеющих отсрочки и бронирование / © ТСН

Через несколько недель в России стартует круглогодичный призыв, который, по оценкам отдельных украинских военных экспертов, создаст новые вызовы на фронте для ВСУ и косвенно может повлиять на темпы мобилизации в Украине. В то же время украинцы все чаще задаются вопросами о том, а не будет ли усилена мобилизация посредством сокращения перечня категорий забронированных лиц и перечня категорий тех, кто имеет отсрочку.



Какие изменения в мобилизации возможны и что пока останется без корректировок — об этом в комментарии для ТСН.ua высказали свое видение ситуации представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский и военные эксперты.

К примеру, военный эксперт Алексей Гетьман считает, что учитывая текущую ситуацию на фронте, не помешало бы все же при каждой возможности проверять целесообразность бронирования определенных категорий мужчин.

«Бронирование нужно проверять постоянно»

«У нас хватает тех, кто уклоняется, не говоря уже о СЗЧ. Недопустимо, что определенное количество людей поддерживают это. Но вместе с тем есть люди таких профессий, которые необходимы в тылу. Под такой шумок есть и люди, оформляющие безосновательно бронирование. Поэтому бронирование нужно проверять постоянно», — говорит Гетьман.

Кроме того, опираясь на известную ему статистику, он говорит, что ситуация с мобилизацией в Украине улучшилась. По крайней мере, по состоянию на октябрь текущего года.

«Называть цифры я не имею права, но план выполнен. На несколько процентов даже перевыполнен. Критической ситуации нет, но, конечно, людей нужно больше», — говорит он.

К этому добавляет, что круглогодичный призыв срочников в России может свидетельствовать о том, что этими юношами оккупанты будут пытаться заменить находящихся в тылу контратников.

«А контрактники поедут на линию фронта. Это первое. А второе — следующее: убедить срочника подписать контракт гораздо проще, чем человека с улицы. То количество людей, которые сейчас есть у россиян на линии фронта, не дает достичь желаемых успехов. Поэтому РФ будет искать разные пути. Какие найдут — увидим», — говорит аналитик.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев на вопрос о вероятности сокращения перечня категорий, имеющих отсрочку или бронирование, ответил так: «Стоит ли не стоит сокращать перечень — есть действующее законодательство, предусматривающее перечень категорий. Я сторонник мнения о том, что вопрос призыва на военную службу по мобилизации должен отрабатываться таким образом: малыми усилиями достигать максимальных результатов».

Он считает, что большое количество личного состава не полностью решит ситуацию на поле боя.

«Если даже мы мобилизуем такое количество личного состава, как россияне, то возникает открытый вопрос: есть ли у нас достаточное количество вооружения, военной техники в соответствующих боевых подразделениях. В последнее время появлялось много сведений о том, что у боевых частей серьезный некомплект. Если набирать граждан и сразу отправлять их в бой, тогда нужно признать, что они будут обречены. Должна быть системная работа, направленная на подготовку, обеспечение. Я думаю, что это единственный рациональный вариант», — говорит Селезнев.

И добавляет, что с помощью круглогодичного призыва строчников Россия создает неплохую базу для пополнения своего войска.

«Россия ищет и другие источники. Речь идет о наемниках из Азии, Африки, стран Ближнего Востока. Есть вариант, что численность призывного контингента, вливаемого в российскую армию в рамках различных государственных проектов, может увеличиться. Это приведет к эффекту накопления».

Что говорят о бронировании и отсрочках в Верховной Раде

В парламенте представители профильного оборонного комитета опровергают, что в ближайшее время на официальном уровне будет пересматриваться какая-либо категория мужчин, для которых сейчас предполагается отсрочка.

«Для того, чтобы ставить вопрос о сокращении количества граждан Украины, военнообязанных, которые имеют право на отсрочку или на бронирование, необходимо внести изменения в закон о мобилизационной подготовке, мобилизации, о воинской обязанности, военной службе. Пока никаких инициатив, которые были бы направлены на решение этих вопросов, в парламенте нет. Ни от народных депутатов, ни от правительства, ни от президента. Поэтому пока обсуждать нечего. Если законодательных инициатив нет, то это означает, что в ближайшие месяцы это точно не будет рассматриваться», — сказал в комментарии для ТСН.ua представитель комитета Федор Вениславский.

О том, как повлияет круглогодичный призыв в России на войну в Украине, он ответил так: «Я думаю, что это никак не повлияет. Россия очень редко использует срочников в боевых действиях. У россиян начинаются проблемы, несмотря на большие материальные стимулы заключать контракты. Это по данным наших разведок. Ресурс еще есть, но, скажем так, сейчас говорить о том, что это каким-то образом повлияет на ситуацию — нет оснований».

Напомним, ранее сообщалось о том, могут ли забронированного призвать в отпуске. На этот вопрос ответила адвокат Марина Бекало.