Мобилизацию меняют: как ТЦК будет искать место жительства и работы мужчин

В ближайшие недели мобилизацию планируют изменить с помощью баз налоговой службы / © ТСН

Повесток вскоре может стать больше из-за того, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, или вместе ТЦК) получит доступ к базам налоговой службы.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.

На вопрос о том, что именно внедряется, парламентарий ответил нам так: «ТЦК получит доступ к базам налоговой службы. Соответственно, увеличится база военнообязанных, которую нужно проверять: кто не стал на учет (военный — Ред.) и не прошел ВВК, кто получил отсрочку, инвалидность, уехал за границу и т.д. Потому количество проверок и повесток увеличится».

По словам Горбенко, если передадут базы, то к концу года мы уже увидим увеличение подобных проверок.

В свою очередь, адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах мобилизации, предполагает, что государство «увидит всех».

«Сейчас уже ставят на учет автоматически тех, касательно кого имеют информацию. Около 80% отсрочок будет продолжаться автоматически, это высвободит много человеческого ресурса, который будет заниматься мобилизационными мероприятиями», — говорит Симутин.

И добавляет, что при наличии идентификационного номера мужчины ТЦК будет знать больше информации о человеке.

«Благодаря этому ТЦК сможет видеть имеющуюся у налоговой информацию. Возможно, в распоряжении будут адреса регистрации, которые указаны именно в налоговых документах. То есть если будет доступ к налоговым базам, то увидят всех. Но налоговая не видит банковских счетов лица. Это банковская тайна. В то же время могут увидеть, например, место работы или то, что человек ФЛП и его адрес», — уточняет он.

Но при этом добавляет, что работникам ТЦК и так хватает работы.

«И сейчас есть много людей, которым нужно направлять повестки. Сейчас хотят выяснить, кто и где находится, где фактически проживает, где работает. Если человек работает на определенном предприятии, повестку вместо домашнего адреса могут направить руководителю предприятия», — говорит Роман Симутин.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто, кроме ТЦК, может вручать повестки. По словам юристов, уведомлением могут заниматься работодатели, сельские старосты, руководители ЖЭКов.