Мобилизацию в Украине могут усилить до максимума: эксперт назвал вероятный сценарий

В Украине могут усилить мобилизацию / © ТСН

Реклама

На днях президент Украины Владимир Зеленский в закрытом формате провел встречу с фракцией «Слуга народа», где не исключил, что могут быть приняты тяжелые решения, если ситуация на фронте ухудшится.

Один из присутствовавших на этой встрече парламентариев рассказал для ТСН.ua детали.

«Здесь нужно понимать контекст. Мною это было воспринято следующим образом: фронт держится почти 4 года. И пока он держится, амбиции, которые ставит перед собой Путин, они неосуществлены по состоянию на сегодняшний день. Но если сил на фронте не будет хватать, фронт может не выдержать. Если фронт не выдержит, то, конечно, возможно, придется принимать какие-то решения», — объясняет свое восприятие выступления президента парламентарий.

Реклама

Намекают на мобилизацию

Собеседник ТСН.ua не исключает, что тяжелые решения могут быть связаны с мобилизацией.

«Отдельные депутаты из других фракций говорят и якобы настаивают на том, что не нужно мобилизовывать, а нужно демобилизовывать. Но президент проявил уверенность в том, что мы сейчас идем правильно, что фронт держится, победа будет точно за Украиной и точно никто не собирается терять наши территории. Мы будем стоять столько, на сколько хватит сил. Президент настоял на том, что все территориальные вопросы, все возможные договоренности должна ратифицировать Верховная Рада. Никто никого не принуждает, Верховная Рада может это не ратифицировать. И на этом точка», — говорит парламентарий.

Состоятся ли парламентские выборы

Кроме того, по словам парламентария, на встрече поднимался вопрос о парламентских выборах.

«Это было практически первым вопросом. Президент настаивает на том, что выборы будут после завершения войны. Обращаясь к депутатам, президент сказал, что если вы, депутаты, очень хотите выборов, если устали, то в таком случае дело народных депутатов либо написать качественный законопроект о выборах во время военного положения, либо новый кодекс о выборах. Но добавил, что он не видит такой возможности, когда находящиеся в окопах военные смогут голосовать, не видит возможности того, как будет голосовать огромное количество украинцев, находящихся за границей. Это его устоявшаяся позиция», — говорит депутат.

Реклама

К этому парламентарий добавляет, что, по его личному мнению, война будет длиться минимум год.

«Если в России произойдет экономический коллапс, то Путину война потребуется больше, чем сейчас. Путин может объявить мобилизацию, назвать эту войну «священной», — говорит депутат.

Резюмируя, о своих отдельных коллегах в Верховной Раде парламентарий говорит следующее: «Есть депутаты, которым тяжело, которые устали быть депутатами. Не знаю, из-за чего они так устали. Кстати, сегодня, 17 сентября, депутаты работали всего один час. Это позор. Военные воюют и не устают, а они устали… Есть даже депутаты, которые готовятся к выборам еще с 2019 года, это те, кто считал, что мы поработаем не больше года».

Какими могут быть «тяжелые решения»

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua предположил, что «тяжелыми решениями» может быть усиление мобилизации.

Реклама

«Очень простой ответ: усиление мобилизации. Это первое и главное. Второе: концентрация всех ресурсов на вопросах обороны. Соответственно, заморозка некоторых социальных, экономических программ. Но главное — усиление мобилизации. До какого уровня — вопрос деликатный. Думаю, масштабы мобилизации могут быть усилены в несколько раз», — уверен Фесенко.

Касательно новостей о вероятности территориальных уступок, Фесенко говорит следующее: «Если речь идет о признании оккупированных территорий российскими, то мы на это не можем соглашаться. Такой вариант возможен в случае полного проигрыша войны. Если речь идет о том, что мы соглашаемся на прекращение огня по линии фронта, но при этом не признаем эти территории российскими — для нас это вариант. Де-факто мы соглашаемся, что потеряли эти территории, а де-юре признавать не будем».

На вопрос о том, в какой перспективе в Украине возможны парламентские выборы, Фесенко ответил так: «Есть простой ответ. Есть уставшие депутаты. Это собственное мнение депутатов о том, что, мол, еще немного и будут выборы. Нет! Такие депутаты, мягко говоря, не слишком компетентные люди. Если в ближайшее время возобновятся мирные переговоры, которых сейчас и близко нет, если будет прекращение огня, определенное время будет действовать режим военного положения. Должно быть устоявшееся прекращение огня, потому как никто не уверен в том, сколько будет работать вся эта процедура. Полтора-два-три месяца после этого будет работать режим военного положения».

Кроме того, Фесенко подчеркивает, что для проведения выборов потребуются изменения в законодательстве и деньги непосредственно на сами выборы.

Реклама

«Эксперты говорят, что нужно около полугода с момента прекращения огня. К примеру, если в феврале будет отменено военное положение, то выборы могут состояться не раньше мая. Не раньше. Это в идеальном варианте, если война прекратится к концу года. Поэтому я очень скептически отношусь к тем, кто говорит о парламентских выборах в ближайшее время», — говорит Фесенко.

Ранее сообщалось о том, что в Раде призвали парней 18-22 лет готовить к войне и не выпускать за границу.