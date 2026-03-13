Мобилизацию в Украине планируют существенно изменить: что хотят запретить на улицах

Мобилизация в Украине в ближайшее время может измениться — в Верховной Раде назвали нововведения, которые предлагается сделать нормой.

Игорь Серов
Мобилизация в Украине

В Украине предлагают существенно изменить мобилизацию, нардеп зарегистрировал законопроект / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и последнюю предложили кардинально изменить с помощью существенной корректировки процесса оповещения военнообязанных.

Одно из предлагаемых нововведений — запретить военнослужащим ТЦК и полицейским неправомерно задерживать военнообязанных.

Соответствующий законопроект в Верховной Раде уже зарегистрировал народный депутат от монобольшинства Сергей Гривко. По состоянию на сегодня, 13 марта, документ направлен на рассмотрение парламентского комитета.

Как предлагают изменить мобилизацию в Украине

В пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту 15076 от 12 марта 2026, тексты которых также обнародованы на официальном сайте Верховной Рады, перечислены предложенные нововведения.

Главные предложенные изменения мобилизации:

  • Во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток о вызове представители ТЦК и полицейские не имеют права необоснованно применять к военнообязанным лицам и другим гражданам физическую силу и специальные средства;

  • Полицейские обязаны предупреждать правонарушения и реагировать в рамках закона на какие-либо противоправные действия независимо от того, кто их совершил;

  • Если во время проверки военно-учетных документов и/или в информации, содержащейся в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов, усматриваются признаки совершения военнообязанным нарушения правил военного учета и/или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, — представители ТЦК разъясняют такому военнообязанному цель мобилизации, права и обязанности военнообязанных, правила военного учета и ответственность за нарушение этих правил;

  • Также осуществляют вручение лицу повестки о вызове в ТЦК на дату и время, согласованные с военнообязанным, но не позднее чем через три дня с момента вручения повестки, с обеспечением хранения подтверждающих документов о получении повестки о вызове;

  • Отказ лица от получения повестки о вызове является нарушением законодательства;

  • В случае неявки военнообязанного без уважительных причин в ТЦК в место и время, указанные в повестке о вызове, или отказа от получения повестки о вызове, уполномоченное лицо в течение календарных 14 дней со дня неявки лица (отказа лица от получения повестки о вызове) рассматривает дело об административном правонарушении и выносит постановление в деле в порядке, установленном статьями 258, 283 Кодекса Украины об административных правонарушениях, копия которого высылается лицу, в отношении которого она вынесена;

  • В случае вынесения в деле об админправонарушении постановления о привлечении лица к админответственности — в течение 7 календарных дней со дня вынесения постановления в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов вносятся сведения о привлечении лица к админответственности за совершение админправонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об админнарушениях, и руководитель ТЦК обращается в органы и подразделения полиции относительно осуществления админзадержания и доставки такого лица в ТЦК.

Мобилизация в Украине: что не изменится в случае принятия новых норм

В то же время, по словам автора законопроекта, ряд норм, необходимых для проведения мобилизации, останется без изменений.

Подробности Сергей Гривко рассказал в комментарии для ТСН.ua.

«У меня была переписка с Генштабом, случаи (применение физической силы — Ред.) были единичными, но, к сожалению, в информационном пространстве они очень быстро обобщаются. И это, к сожалению, использует враг», — говорит Гривко.

И продолжает: «В данном случае я предложил проводить предварительную разъяснительную работу. Для того чтобы разъяснить человеку права и обязанности, дать возможность три дня собраться, подумать».

Кроме того, Гривко говорит следующее: «Понятно, что после объявления военного положения все мужчины должны были прибыть в ТЦК и уточнить данные. Но должен быть здоровый механизм, чтобы он был более эффективным. Какая-то часть людей у нас в стране не знает, например закона, волнуются. С такими людьми нужно проговорить все вопросы. Это мое предложение выработано на основе обращений. За это время в течение трех дней человек сможет выбрать для себя профессию в системе рекрутинга. Например, если человек — хороший механик, то его способности пригодятся в танковых войсках».

Сергей Гривко уточняет, что его законопроект не предлагает отменять оповещение в формате рейдов.

«Не отменяются, а носят характер разъяснительной работы. Представители ТЦК разъясняют права и обязанности. На фоне всех информационных войн понятно, что многие волнуются. Но государство защищать нужно и в то же время нужно более по-человечески подходить к этому вопросу», — комментирует ситуацию нардеп.

Также он уточняет, что в законопроекте отмечено: военнослужащие ТЦК и полиции не имеют права необоснованно применять физическую силу и спецсредства. Но если лицо, например, применяет силу против тех, кто проводит оповещения, то тогда может быть задержано в рамках этого нарушения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что розыск от ТЦК может потерять силу. Эксперты рассказали, когда ТЦК лишается права штрафовать за нарушение правил учета.


