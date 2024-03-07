Мобилизовался в ВСУ и сливал разведданные из-под Бахмута: агента РФ в гидрокостюме и ластах поймали с поличным

Притворялся патриотом, а оказался русской крыской. СБУ задержала псевдовского ВСУ, которого РФ завербовала более 20 лет назад. Он как раз пытался убежать, но теперь сядет пожизненно за все, что натворил.

Все детали истории рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Притворялся военным ВСУ

СБУ не перестает разоблачать российских агентов в украинском тылу. В этот раз спецназовцы задержали псевдовоенного ВСУ во время неудачной попытки бежать в Приднестровье.

“Служба безопасности предотвратила побег из Украины агента РФ, собиравшего разведданные о Силах обороны на восточном фронте. После выполнения вражеской задачи в Донецкой области злоумышленник выехал в Винницкую область, из которой пытался "эвакуироваться" в непризнанное Приднестровье. Правоохранители задержали фигуранта, когда он готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты”, — говорится в сообщении СБУ.

Завербованный РФ уже более 20 лет

Задержанным оказался житель Днепропетровщины, который в середине нулевых окончил Московский государственный университет и получил диплом юриста. Собственно, еще тогда, в нуле, его и завербовала российская агентура, тогда Украине он не вредил, впрочем на него вышли россияне уже после начала полномасштабной войны.

Как установило расследование, в 2023 году он обратился в местный военкомат и сам мобилизовался в одну из бригад ВСУ. По распределению он попал на позиции украинских войск в районе Бахмута и уже оттуда начал сливать оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой.

“Разведывательную информацию он передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ. После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, скрылся из района базирования своего подразделения. Затем он на такси добрался до приграничной области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье, и там скрываться от правосудия”, — сообщает СБУ.

Теперь российской крысе грозит пожизненное заключение, ныне она в СИЗО.

“Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство)”.

Шпионами кишит

И действительно шпионов и агентов Кремля в Украине куда больше, чем вам кажется. В частности, 25 февраля глава СБУ во время форума рассказал цифры задержанных предателей, которые уже достигают нескольких тысяч.

Разоблачен еще один "святой в рясе"

6 марта произошло не одно задержание. Так, СБУ посетила клирика УПЦ московского патриархата в Черкасской области, который героизировал рашистов. Во время обысков спецназовцев ждал полный пакет доказательств.

“На собственной странице в Facebook клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников. В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" "нацистами". Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов. Во время обыска по месту жительства клирика обнаружена запрещенная символика и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию”.

Подмазалась к кафирам, но осталась в Украине

Также СБУ разоблачила еще одну коллаборантку : та подмазалась к рашистам во время оккупации Херсона, получила хорошую должность и занималась принудительной "паспортизацией" украинцев, впрочем, после освобождения почему-то манатки не собрала и в россия не перебралась, а осталась в Херсоне, надеялась, пронесет.

"После захвата города она поддержала захватчиков, а в июне 2022 года вступила в оккупационное "главное управление МВС по Херсонской области". Там ее назначили "инспектором отдела по вопросам гражданства". На этой должности коллаборантка оформляла оккупационную документацию о принудительной депортации украинцев. Кроме того, в обязанности фигурантки входила незаконная паспортизация жителей Херсона. После освобождения Херсона коллаборантка осталась в городе, но сменила место жительства и переехала на квартиру знакомых. Таким образом, она надеялась “залечь на дно” и избежать правосудия”.

Будьте осторожны и о подозрительных людях сразу сообщайте в соответствующие службы.

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