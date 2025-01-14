Мобилизированный из-за "внеуставных отношений" сбежал с позиций и вернулся в гражданскую жизнь: его наказали

Подсудимый дважды бежал с места расположения своего подразделения. На суде он заявил о якобы "внеуставных отношениях", однако его командование это отрицало. Что решил суд?

В Полтавской области к 5 годам лишения свободы приговорили военного, скрывшегося с места дислокации своего подразделения. Его обвинили в дизертирстве.

Об этом идет речь в приговоре Миргородского горрайонного суда Полтавской области.

Версия следствия

По данным суда, подозреваемым является уроженец города Киева, который служил гранатометчиком. Мобилизованный с 16.03.2024 до 11.04.2024 покинул расположение своего подразделения. Впоследствии он самостоятельно вернулся в часть, однако уже 13 апреля 2024 года в очередной раз вернулся к гражданской жизни. Впоследствии его задержали правоохранители в Киеве.

Что рассказал подозреваемый

На суде мужчина вину признал лишь частично. Он заявил, что впервые покинул позиции, где дислоцировалось его подразделение "поскольку считал, что состояние здоровья было неверно оценено военно-врачебной комиссией. По его убеждению, он должен был быть демобилизован полностью, а не переведен в небоевую часть. После того как он покинул часть он обращался в лечебные учреждения для уточнения своего диагноза, однако так как он являлся военнослужащим, его не клали на стационар".

Второй раз он покинул часть якобы из-за "неуставных отношений". 27 мая его задержали сотрудники ГБР в Киеве.

Версия командира подсудимого

Командир подсудимого рассказал, что мужчина перевелся к ним из другой части. Тогда у него возник конфликт с другими военными. Тогда он впервые покинул местоположение, но через месяц вернулся и просил восстановить его на службе.

"Однако, через два дня он снова покинул расположение воинской части. Свидетель отметил, что меры воздействия, которые бы выходили за пределы соответствующих положений военных уставов Вооруженных Сил Украины, в отношении обвиняемого не применялось. Объяснил, что с последним пытались поговорить и успокоить, однако он был в неадекватном состоянии, похожем на алкогольное или наркотическое опьянение", - говорится в показаниях военного.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и ч. 4 ст. 408 УК Украины. Его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

Читайте также: