Мобилизированный отказался удерживать позиции на фронте: его наказали

Военнослужащий, услышав приказ командования, отказался идти на позиции и удерживать их. Как его наказали?

В Запорожье к 2 лет служебного ограничения для военных с отчислением 20% денежного обеспечения в пользу государства осудили военного Нацгвардии. Мужчина отказался выполнить приказ командира по удержанию позиции.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, подозреваемым является военный по мобилизации. Он в мае 2024 года отказался выполнить приказ командира о «продолжении выполнения боевых задач по совместному содержанию ротного опорного пункта, содержание дежурных огневых средств коллективного оружия на определенных позициях в постоянной готовности с задачей уничтожения (поражения) живой силы и огневых средств противника».

На суде мобилизованный вину признал. Он пояснил, что действительно получил приказ старшего лейтенанта, однако отказался от его выполнения, ссылаясь на боль в спине.

«Объяснил суду, что примерно за неделю до получения приказа закончил ее лечение. Однако она все равно напоминала о себе. В день получения приказа к врачу не обращался. Когда был доставлен в ГБР, был направлен на томографию, которая никаких заболеваний не показала. В содеянном искренне раскаивается, сейчас продолжает военную службу, желает служить и в дальнейшем», - говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал военного виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Ему присудили 2 года служебного ограничения с отчислением 20% денежного обеспечения в пользу государства.

Приговор суда

Напомним, мобилизованный военнослужащий получил 5 лет лишения свободы из-за отказа выполнить приказ командира и идти на штурм российских позиций.

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